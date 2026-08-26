Diramate le designazioni ufficiali per le gare della seconda giornata di Serie A

Andrea Novello

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026/27, in cui il Toro andrà in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il direttore di gara dell'incontro, sabato alle ore 18:30, sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Gli assistenti saranno Di Gioia e Barone, mentre il quarto ufficiale sarà Zufferli. Al Var ci sarà Pezzuto, con Di Paolo nel ruolo di Avar.

Le designazioni arbitrali della 2ª giornata di Serie A

MILAN – VENEZIA Venerdì 28/08 h. 20.45

MANGANIELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV: MARCENARO

VAR: CAMPLONE

AVAR: PEZZUTO

FIORENTINA – FROSINONE Sabato 29/08 h. 18.30

US Sassuolo v Torino FC - Serie A

COLLU

TEGONI – YOSHIKAWA

IV: AYROLDI

VAR: PRONTERA

AVAR: GHERSINI

MONZA – UDINESE Sabato 29/08 h. 18.30

ALLEGRETTA

POLITI – BELSANTI

IV: MASSA

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI

SASSUOLO – TORINO Sabato 29/08 h. 18.30

DI MARCO

DI GIOIA – BARONE

IV: ZUFFERLI

VAR: PEZZUTO

AVAR: DI PAOLO

JUVENTUS – PARMA Sabato 29/08 h. 20.45

FOURNEAU

ROSSI C. – LO CICERO

IV: SOZZA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PICCININI

NAPOLI – COMO h. 18.30

PAIRETTO

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV: GUIDA

VAR: GARIGLIO

AVAR: PRONTERA

CAGLIARI – INTER h. 20.45

FABBRI

VECCHI – CECCON

IV: LA PENNA

VAR: AURELIANO

AVAR: PATERNA

LAZIO – GENOA h. 20.45

FELICIANI

MASTRODONATO – FONTANI

IV: MARIANI

VAR: ABISSO

AVAR: COSSO

LECCE – ROMA Lunedì 31/08 h. 18.30

CHIFFI

IMPERIALE - CECCONI

IV: DI BELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – BOLOGNA Lunedì 31/08 h. 20.45

DOVERI

PERETTI – PERROTTI

IV: CALZAVARA

VAR: DIONISI

AVAR: MARINI

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