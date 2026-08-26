Diramate le designazioni ufficiali per le gare della seconda giornata di Serie A
L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026/27, in cui il Toro andrà in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il direttore di gara dell'incontro, sabato alle ore 18:30, sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Gli assistenti saranno Di Gioia e Barone, mentre il quarto ufficiale sarà Zufferli. Al Var ci sarà Pezzuto, con Di Paolo nel ruolo di Avar.
Le designazioni arbitrali della 2ª giornata di Serie AMILAN – VENEZIA Venerdì 28/08 h. 20.45
MANGANIELLO
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: MARCENARO
VAR: CAMPLONE
AVAR: PEZZUTO
FIORENTINA – FROSINONE Sabato 29/08 h. 18.30
COLLU
TEGONI – YOSHIKAWA
IV: AYROLDI
VAR: PRONTERA
AVAR: GHERSINI
MONZA – UDINESE Sabato 29/08 h. 18.30
ALLEGRETTA
POLITI – BELSANTI
IV: MASSA
VAR: PATERNA
AVAR: MAZZOLENI
SASSUOLO – TORINO Sabato 29/08 h. 18.30
DI MARCO
DI GIOIA – BARONE
IV: ZUFFERLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: DI PAOLO
JUVENTUS – PARMA Sabato 29/08 h. 20.45
FOURNEAU
ROSSI C. – LO CICERO
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PICCININI
NAPOLI – COMO h. 18.30
PAIRETTO
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: GUIDA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PRONTERA
CAGLIARI – INTER h. 20.45
FABBRI
VECCHI – CECCON
IV: LA PENNA
VAR: AURELIANO
AVAR: PATERNA
LAZIO – GENOA h. 20.45
FELICIANI
MASTRODONATO – FONTANI
IV: MARIANI
VAR: ABISSO
AVAR: COSSO
LECCE – ROMA Lunedì 31/08 h. 18.30
CHIFFI
IMPERIALE - CECCONI
IV: DI BELLO
VAR: DI PAOLO
AVAR: PAGANESSI
ATALANTA – BOLOGNA Lunedì 31/08 h. 20.45
DOVERI
PERETTI – PERROTTI
IV: CALZAVARA
VAR: DIONISI
AVAR: MARINI
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