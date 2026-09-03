La Lega Serie A ha comunicato date e orari dalla sesta alla dodicesima giornata. Dopo il trittico contro Fiorentina, Roma e Bologna, il Torino si fermerà per la sosta delle Nazionali e tornerà in campo con un doppio posticipo: lunedì 12 ottobre alle 20:45 all’Olimpico Grande Torino contro l’Udinese, quindi lunedì 19 ottobre alle 20:45 al Tardini contro il Parma. Il 24 ottobre, sempre in casa, ci sarà invece la possibile rivincita contro il Monza, con calcio d'inizio alle 15:00. Tre giorni più tardi, martedì 27 ottobre alle 20:45, il Toro ospiterà il Como di Cesc Fabregas per il turno infrasettimanale. A novembre, invece, spazio alla trasferta ciociara contro il Frosinone, in programma domenica 1 novembre alle 15:00, prima dell'anticipo del venerdì contro il Lecce: appuntamento all'Olimpico Grande Torino il 6 novembre alle 20:45. Dopo un'altra sosta per le Nazionali, il Torino tornerà in campo per un altro appuntamento di cartello. Alla ripresa, infatti, i granata affronteranno il Napoli al Maradona: la sfida è fissata per sabato 21 novembre alle 20:45. Un calendario che, dopo le prime giornate, permetterà ad Abate di misurarsi con avversari e contesti diversi, tra trasferte, turni infrasettimanali e scontri contro squadre di vertice.

Il programma completo

— lunedì 12 ottobre, ore 20:45

Parma-Torino — lunedì 19 ottobre, ore 20:45

Torino-Monza — sabato 24 ottobre, ore 15:00

Torino-Como — martedì 27 ottobre, ore 20:45

Frosinone-Torino — domenica 1 novembre, ore 15:00

Torino-Lecce — venerdì 6 novembre, ore 20:45

Napoli-Torino — sabato 21 novembre, ore 20:45