Dal Robaldo al Robaldo. La Primavera di Baldini resta in casa per la terza giornata di campionato e apre le porte a una delle nuove formazioni del campionato, il Como, promosso dalla Primavera 2 al termine della scorsa stagione. Al momento la classifica, per quanto da prendere con le pinze dopo due sole giornate, vede entrambe le squadre con lo stesso bottino: 1 punto, frutta di un pareggio e di una vittoria. Como e Torino hanno quindi la stessa priorità, portare a casa la prima vittoria della propria stagione.

Torino vs Como, stessi punti ma diverso ordine degli addendi

Torino, la prima a mercato chiuso per Baldini: ora l'organico è completo