I verdetti e i cambiamenti in classifica dell'undicesimo turno del campionato di Serie A 2026/27 dopo le gare del pomeriggio della domenica

Federico Marchesi
Novanta secondi

90 secondi: quanto bisogna migliorare? La risposta dopo il Lecce è...

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Nel lunch match della domenica dell'undicesima giornata di Serie A, la Lazio di Rino Gattuso trova il secondo pareggio stagionale e fa 1-1 contro il Napoli al Maradona, salendo a 29 punti. I biancocelesti sono ancora imbattuti e si sono garantiti il primo posto in solitaria durante la sosta. I partenopei salgono invece a 15 punti e collezionano il terzo pareggio in questa Serie A. Partita divertente al Maradona: inizia meglio la Lazio e a passare in vantaggio è proprio il gruppo di Gattuso, con Frattesi che al 29' sfrutta l'assist di Noslin e infila Milinkovic-Savic. Nel secondo tempo entra meglio il Napoli, che trova il pareggio dopo 3 giri di lancette, al 48'. Lang mette in mezzo, McTominay e Hojlund si avventano sul pallone, ma, sulla pressione, a deviare in porta è Pedraza, subentrato da poco per un acciaccato Tavares. Autogol e 1-1 al Maradona. Nessuna delle due squadre riesce a firmare poi il gol del sorpasso e il punteggio non cambia più. La Lazio nel prossimo impegno ospiterà il Lecce all'Olimpico, la squadra di Allegri invece ripartirà ancora dal Maradona e riceverà la visita del Torino.

Serie A classifica

Genoa-Milan 1-2

Il Milan di Amorim sbanca Marassi nel pomeriggio domenicale dell'undicesimo turno di Serie A 2026/27. A sbloccare la gara è Cisse al 13', che servito da Rabiot la mette all'angolino. Dopo 6 minuti i rossoneri raddoppiano con Pulisic: errore difensivo del Genoa, con Goncalo Ramos servito in area, che si libera di un difensore del Genoa e appoggia per l'americano che non sbaglia dall'altezza dell'area piccola. I liguri la riaprono all'88' con un bel tiro da fuori di Ellertson, ma non riescono a trovare il pareggio nel finale. Con questo successo il Milan è momentaneamente quarto a 24 punti, in attesa del Como, che giocherà alle 18:00 a San Siro contro l'Inter. I rossoblu invece rimangono fermi a 13 punti. Dopo la sosta il Milan tra le mura amiche ospiterà il Frosinone, mentre la squadra di De Rossi andrà al Mapei Stadium e affronterà il Sassuolo.

Monza-Atalanta 0-1

Torna alla vittoria l'Atalanta, ridando una boccata d'ossigeno alla propria classifica. Gli orobici passano a Monza di misura con il gol di Krstovic al 49'. Con questa vittoria il gruppo di Sarri aggancia il Torino a 14 punti ed è dodicesimo. I brianzoli invece restano terzultimi a 7 punti, in zona retrocessione, a -1 da Sassuolo, Parma e Fiorentina, impegnata stasera contro la Juventus. Nel prossimo impegno i bergamaschi attenderanno in casa propria l'Inter, mentre la squadra di Juric giocherà nuovamente al Brianteo affrontando i Viola di Vanoli.

Inter-Como 2-0

Vittoria dell'Inter contro il Como per 2 a 0. Due reti in apertura dei nerazzurri che si portano a meno uno dalla vetta occupata dalla Lazio. Anche il Como si riscopre umano e come spesso capita lo fa contro l'Inter, vera e propria nemesi anche nella scorsa stagione della squadra di Cesc Fabregas. In gol nella serata di San Siro Pio Esposito e Thuram nei primi 20 minuti. Il Como resta quinto con 23 punti.

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