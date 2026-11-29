L’Udinese conquista la prima vittoria interna della sua stagione battendo 1-0 la Fiorentina nell'anticipo delle 12:30 della 13ª giornata di Serie A. I friulani sbloccano la gara già all'8' grazie a Sandi Lovrić, bravo a finalizzare un'imbucata di Nicolò Zaniolo. Nel primo tempo l'Udinese sfiora più volte il raddoppio (con un palo di Abankwah e diverse occasioni per Zaniolo e Ekkelenkamp), sbattendo su un decisivo David de Gea, poi costretto a uscire nell'intervallo per un problema muscolare. Nella seconda frazione i bianconeri si vedono annullare per fuorigioco il possibile 2-0 (nato da un palo di Solet e un'autorete di Christensen). La Fiorentina fatica a creare pericoli, svegliandosi solo al 92' con un palo colpito da Pedro Gonçalves in pieno recupero. Lo scontro diretto stravolge la zona salvezza: la squadra di Zanetti abbandona l'ultimo posto solitario e aggancia proprio i viola a quota 9 punti, con identica differenza reti (-12). Entrambe restano fuori dalla zona retrocessione, ma con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Sassuolo.