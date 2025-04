Serie A, la classifica: i granata staccano Udinese e Genoa. Juve KO

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo il match tra granata e friulani valido per la 33^ giornata

Un gol di Adams e il primo in Serie A di Alì Dembelé regalano ai granata di Vanoli la vittoria per 2 reti a 0 sull'Udinese di Kosta Runjaic. Nel frattempo perde il Genoa contro la Lazio con lo stesso risultato. La Fiorentina espugna Cagliari e la Juve è KO di misura a Parma. Con questa vittoria i granata raggiungono quota 43 punti, rimanendo decimi in solitaria. Aumentano le distanze su Udinese (3 punti) e Genoa, che rimane a quota 39 punti a pari merito con il Como.