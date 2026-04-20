Si chiude con un pareggio la 33ª giornata di Serie A. Il monday night tra Lecce e Fiorentina non va oltre l’1-1. I viola, dopo aver perso Gosens dopo appena dieci minuti per infortunio, trovano il vantaggio alla mezz’ora: lancio lungo alla ricerca di Piccoli, Mandragora offre un assist per Harrison che, col mancino a giro, infila Falcone. Nella ripresa il Lecce alza la pressione e al 71’ rimette la gara in parità: è Tiago Gabriel a trasformare con una girata vincente di testa l’angolo battuto da Gallo. Al triplice fischio, i salentini rispondono allo 0-0 di domenica della Cremonese, raggiungendo i grigiorossi a quota 28. La Fiorentina sale a 36, resta a +8 sul terzultimo posto e mantiene lo stesso distacco di 4 punti dal Torino.