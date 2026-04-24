La 34ª giornata si apre con l’anticipo del venerdì al Maradona tra Napoli e Cremonese. I ragazzi di Antonio Conte travolgono i grigiorossi con un netto 4-0. Gli azzurri indirizzano subito il match nel primo tempo: McTominay sblocca al 3’, Hojlund raddoppia allo scadere del primo tempo (45’) e De Bruyne cala il tris al 45’+3, mandando le squadre al riposo sul 3-0. Nella ripresa il copione non cambia, con il Napoli ancora padrone del gioco: al 52’ è Alison Santos a firmare il definitivo 4-0, chiudendo una gara mai realmente in discussione. C'è tempo anche per un calcio di rigore assegnato al Napoli al 83', che però McTominay si fa ipnotizzare da Audero. Un successo che permette ai partenopei di reagire dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio di Parma, portandosi a -9 dall’Inter capolista. La Cremonese, invece, resta ferma a 28 punti, in attesa del risultato del Lecce. Il Toro mantiene così un rassicurante +12 sulla zona retrocessione: la salvezza è ormai solo una questione di matematica.