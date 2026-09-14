Dopo la sconfitta per 0-2 in casa contro la Roma, il Torino di Ignazio Abate resta ancorato a 3 punti ed è quattordicesimo. I giallorossi salgono a 12 punti, conquistando il primato, in attesa del risultato dell'Inter di stasera. I capitolini continuano il loro percorso netto, in vista della prossima partita, che sarà uno scontro proprio con i nerazzurri. I granata invece dovranno ripartire dal Dall'Ara. Nel prossimo turno affronteranno infatti il Bologna.

Nell'altro match delle 18.30 il Como vince 2-1 con il Parma, con i gol di Ramon e Kaiki. I lariani segnano un gol per tempo, con il Parma che accorcia nel recupero con il gol di Romero. Con questa vittoria la squadra di Fabregas sale a 10 punti e aggancia la Lazio, attendendo l'esito di Inter-Udinese. Il gruppo di Cuesta è diciassettesimo e resta a 1 punto.

Inter-Udinese 5-3: come cambia la classifica di Serie A

Risultato pirotecnico a San Siro. Inizio da incubo per i nerazzurri, che passano in 16 minuti sotto di due gol, con le marcature firmate da Abankwah e Ekkelenkamp. Al 26' è Carlos Augusto ad accorciare le distanze e al 35' Barella firma il 2-2. Il primo tempo termina in pareggio. Nella ripresa l'Inter completa la rimonta con il gol di Marcus Thuram al 57'. Poi dilaga: al 67' è pio Esposito a siglare il 4-2, mentre al 79' è la volta del subentrato Bonny, che porta il risultato sul 5-2. Verso la fine del match, al 90', prova a riprenderla l'Udinese, che si porta sul 5-3, con la rete di Gueye. E' troppo tardi e i nerazzurri vincono la quarta partita su quattro nella Serie A 2026/27. La squadra di Chivu vola così a 12 punti con la Roma e resta a punteggio pieno. Il gruppo di Runjaic invece è tredicesimo e rimane a 4 punti in classifica.