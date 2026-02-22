Finisce malissimo per il Torino. A Marassi arriva una sonora sconfitta per 3-0, con i rossoblù che dominano in lungo e in largo nel primo tempo, gestendo poi nella ripresa. Norton-Cuffy, Ekuban e Messias firmano i tre punti per i liguri, che in ottica salvezza sono importanti. Con questa vittoria la squadra di De Rossi aggancia i granata a 27 punti. Una sconfitta che di fatto sancisce l'iscrizione alla corsa salvezza del Torino, che ora si trova invischiato nella bagarre. La zona rossa della classifica infatti dista solo sei punti.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor campionato Serie A, la classifica: il Toro cade a Marassi, il Genoa aggancia i granata
CAMPIONATO
Serie A, la classifica: il Toro cade a Marassi, il Genoa aggancia i granata
Come cambia la classifica
Nel pomeriggio il Napoli affronterà l'Atalanta, mentre alle 18 Parma e Milan scenderanno in campo a San Siro. Alle 20.45 la Roma affronterà la Cremonese. Lunedì ci saranno Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA