Serie A, la classifica: il Toro cade a Marassi, il Genoa aggancia i granata

Finisce malissimo per il Torino. A Marassi arriva una sonora sconfitta per 3-0, con i rossoblù che dominano in lungo e in largo nel primo tempo, gestendo poi nella ripresa. Norton-Cuffy, Ekuban e Messias firmano i tre punti per i liguri, che in ottica salvezza sono importanti. Con questa vittoria la squadra di De Rossi aggancia i granata a 27 punti. Una sconfitta che di fatto sancisce l'iscrizione alla corsa salvezza del Torino, che ora si trova invischiato nella bagarre. La zona rossa della classifica infatti dista solo sei punti.