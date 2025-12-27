Serie A, la classifica: Toro fermo al tredicesimo posto a 20 punti

Come cambia la classifica del campionato
Dopo due vittorie consecutive, arriva una sconfitta per il Torino. Termina 1-2 il match allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e il Cagliari di Fabio Pisacane. Arriva una sconfitta dolorosa per il Toro che si fa rimontare il gol del vantaggio. Per il Torino in gol Vlasic nel primo tempo. I sardi, invece, hanno realizzato nel primo tempo il gol dell'1-1 con il colpo di testa di Prati mentre nella ripresa è Kilicsoy a decidere il match con una grande azione personale. Granata che rimangono a 20 punti in classifica insieme al tredicesimo posto in classifica. Cagliari che invece sale a 18 punti al quattordicesimo posto a due lunghezze dal Toro.
Nel match delle 12:30 invece il Parma vince contro la Fiorentina grazie al gol di Sorensen nella ripresa. Fiorentina sempre più ultima in classifica a 9 punti mentre i crociati salgono a 17 punti al quindicesimo posto. Contemporaneamente al Torino alle 15 il Como ha affrontato il Lecce rifilando tre gol ai salentini: in gol Douvikas, Ramon e Paz. Como che allunga supera il Bologna agganciando il sesto posto. La squadra di Di Francesco, invece, rimane ferma a 16 punti a due lunghezze dalla zona retrocessione.