Serie A, la classifica: Toro fermo al tredicesimo posto a 20 punti

Alle 18 è andata in scena la gara tra Udinese e Lazio. Tra friulani e biancocelesti accade tutto dall'80' in poi. Vecino porta in vantaggio gli ospiti a dieci dalla fine. Ma sul più bello, al 96', i padroni di casa trovano il gol del pari con Davis che viene convalidato dopo controllo Var. Il punto non sposta la classifica della Lazio che sale a 24 e rimane all'ottavo posto, mentre l'Udinese va a 22 e raggiunge l'Atalanta al decimo.