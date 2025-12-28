Serie A, la classifica: Verona ko, Toro tranquillo. Grande rammarico per l’Europa…

Che rammarico per il Toro! Domenica 28 dicembre che vede quattro impegni validi per la diciassettesima giornata di Serie A. Ad aprire le danze il lunch-match delle 12:30: a San Siro il Milan ospita l'Hellas Verona. Una partita tra chi vuole essere capolista e chi vuole uscire dalla zona grigia. Ad avere la meglio sono i primi: i rossoneri iniziano nel recupero del primo tempo con la rete di Pulisic e dilagano nella ripresa con la doppietta di Nkunku, alle prime marcature in Serie A. Partita a senso unico con i rossoneri che volano a quota 35 punti, primi in classifica in solitaria: c'è attesa per la gara dell'Inter contro l'Atalanta.

Verona ko: Toro a +8 dalla zona retrocessione

Dall'altra parte, invece, l'Hellas Verona non trova la via d'uscita dalla zona retrocessione e resta bloccato al diciottesimo posto a quota 12 punti: -2 dal Genoa diciassettesimo. Un risultato che permette ai granata di Baroni di dormire ancora sonni tranquilli: il Torino è tredicesimo a 20 punti, a +8 dunque dalla zone pericolosa. Resta, tuttavia, un grande rammarico: se i granata avessero vinto contro il Cagliari nella sfida dell'Olimpico Grande Torino, a quest'ora si troverebbero a 23 punti, al nono posto e a sole due lunghezze dalla zona Europa. Un grande rammarico per la formazione granata che avrebbe dovuto vincere una sfida alla portata.