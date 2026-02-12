L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie A. Il match di domenica alle 18:00 tra Torino e Bologna, in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà diretto da Fourneau della sezione di Roma 1. Ad assisterlo saranno Colarossi e Yoshikawa, mentre il quarto ufficiale sarà Mucera. In sala VAR opererà Nasca, coadiuvato da Mariani in qualità di A.V.A.R.
PREPARTITA
Serie A, le designazioni arbitrali: Fourneau dirigerà Torino-Bologna
Le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie A—
PISA – MILAN Venerdì 13/02 h.20.45
FABBRI
IMPERIALE – PASSERI
IV: PICCININI
VAR: AURELIANO
AVAR: SERRA
COMO – FIORENTINA Sabato 14/02 h. 15.00
MARCHETTI
BACCINI – POLITI
IV: DI MARCO
VAR: MARESCA
AVAR: GIUA
LAZIO – ATALANTA Sabato 14/02 h. 18.00
SACCHI J.L.
PERROTTI – LAUDATO
IV: DI BELLO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
INTER – JUVENTUS Sabato 14/02 h. 20.45
LA PENNA
MELI – ALASSIO
IV: DOVERI
VAR: CHIFFI
AVAR: ABISSO
UDINESE – SASSUOLO h. 12.30
FERRIERI CAPUTI
PRETI – TRINCHIERI
IV: MANGANIELLO
VAR: MAGGIONI
AVAR: CHIFFI
CREMONESE – GENOA h. 15.00
SOZZA
VECCHI – MASTRODONATO
IV: RAPUANO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
PARMA – H. VERONA h. 15.00
PAIRETTO
BAHRI – EL FILALI
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: MARESCA
TORINO – BOLOGNA h. 18.00
FOURNEAU
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: MUCERA
VAR: NASCA
AVAR: MARIANI
NAPOLI – ROMA h. 20.45
COLOMBO
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: MARCENARO
VAR: ABISSO
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI – LECCE Lunedì 16/02 h. 20.45
FELICIANI
LO CICERO – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA
