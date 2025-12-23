Serie A, novità in casa Lazio: mercato di gennaio sbloccato

Le ultime novità sul blocco di mercato che aveva colpito i biancocelesti

Novità molto positiva in casa Lazio. Il club biancoceleste potrà operare nella prossima sessione di mercato, dopo il blocco che aveva limitato le operazioni nella finestra precedente. In questo modo il direttore sportivo Fabiani potrà soddisfare le richieste di Maurizio Sarri. La Commissione governativa, guidata dal professor Atelli, ha infatti concluso positivamente la verifica sui conti del club, comunicandone l’esito alla FIGC. I parametri economici della Lazio rientrano nei limiti previsti dal modello UEFA, che dalla stagione 2025/26 sarà adottato anche dalla Serie A. Ciò significa non solo via libera agli acquisti, ma anche la possibilità di rinegoziare al rialzo i contratti dei giocatori già presenti in rosa.