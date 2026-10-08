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Serie A, la sesta giornata

Dopo le emozioni della pausa Nazionali, la Serie A torna protagonista con la sesta giornata di campionato. Il weekend si preannuncia caldissimo sia in ottica scudetto sia per la lotta salvezza. Ad aprire le danze sarà l'anticipo del venerdì sera al Luigi Ferraris tra Genoa e Fiorentina, mentre il sabato vedrà scendere in campo la capolista Inter contro il Parma e il Napoli al Maradona contro il Frosinone, prima del posticipo Como-Roma. La domenica si preannuncia ricca di spunti con Lecce-Bologna, gli impegni casalinghi di Lazio e Sassuolo (quest'ultimo contro il Milan), per poi chiudere con le sfide d'alta classifica Cagliari-Juventus e Atalanta-Venezia. Tra turnover in ottica impegni internazionali, infortuni e ballottaggi dell'ultimo minuto, i tecnici stanno sciogliendo le ultime riserve. Di seguito il quadro completo con le probabili formazioni, i moduli e l'analisi dettagliata dei dubbi per le 9 partite del turno (esclusa la sfida del Torino).

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