Le ultime novità sulle normative arbitrali in vista della prossima stagione
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La Serie A è pronta a partire, la settimana prossima si comincia a fare sul serio. Il Torino inizierà la sua stagione contro il Milan all'Olimpico di Torino. Parallelamente all'avvio del nuovo campionato partiranno anche le novità sulle normative arbitrali. Una delle novità più significative riguarda proprio le sostituzioni. Una volta esposto il tabellone, il calciatore sostituito dovrà uscire dal terreno di gioco entro dieci secondi, salvo casi eccezionali. In caso di mancata uscita tempestiva il subentrante non potrà entrare subito in campo. Entrerà dopo un minuto. Chi riceve le cure dovrà attendere almeno un minuto fuori dal rettangolo verde di gioco. Verrà ampliato ulteriormente il VAR. Potrà intervenire sui corner e sulle espulsioni per doppia ammonizione.
Novità anche sulle rimesse laterali: quando l’arbitro riterrà che una squadra stia ritardando deliberatamente una rimessa laterale o un calcio di rinvio, potrà avviare un conto alla rovescia visibile di cinque secondi. In caso di mancato svolgimento la rimessa andrà a favore dell'altra squadra. Più pesante la "punizione" sui rinvii dal fondo: countdown di cinque secondi, in caso contrario via al calcio d'angolo a favore dell'altra contendente.
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