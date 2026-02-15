Un Toro anonimo e poco convincente torna alla sconfitta in casa. I granata erano riusciti a riacciuffare il Bologna grazie ad un gol di Vlasic, ma sono bastati 8 minuti agli ospiti per tornare in vantaggio e chiudere la gara.
Torino-Bologna 1-2, le reazioni social: “In 20 anni avete esonerato allenatori per molto meno”
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Bologna
