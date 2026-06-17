Era questione di ore per l'ufficialità del riscatto da parte del Sassuolo di Sebastian Walukiewicz e adesso l'annuncio è arrivato. La società neroverde verserà nelle casse del Torino una cifra vicina ai 5 milioni di euro. La parentesi del classe 2000 con la casacca granata arriva così alla conclusione, con il polacco che ha ben figurato nelle 36 presenze al Sassuolo, fornendo anche un assist. Numeri che hanno indotto il Sassuolo a scommettere ancora su di lui. E così Walukiewicz è pronto per mettersi al servizio del nuovo allenatore dei neroverdi Alberto Aquilani.

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Il comunicato del Sassuolo

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver esercitato il diritto per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Walukiewicz dal Torino FC. Il difensore, di nazionalità polacca, è arrivato a Sassuolo nell’estate 2025 dopo l’esperienza con la maglia granata. In neroverde ha collezionato 36 presenze per un totale di 2965′ di gioco tra campionato e Coppa Italia, confermandosi uno dei calciatori più utilizzati in questa stagione di Serie A. Walu ancora in neroverde!"