Torino, domenica arriva il Bologna: la squadra più in difficoltà del campionato

Il Bologna si prepara a scendere in campo a Torino per la gara di domenica, in programma alle 18:00. I ragazzi di Italiano arrivano sotto la Mole con l’acqua alla gola, almeno sul piano dei risultati. La squadra di Italiano è entrata in una spirale negativa in campionato: non vince da quattro gare e l’ultimo successo resta quello del 15 gennaio a Verona (2-3) . Da quel momento, solo stop e zero punti: una striscia ben lontana da quella che ci ha abituato il Bologna delle ultime stagioni.

Crisi totale, il Torino deve approfittare

La fotografia è chiara: quattro sconfitte consecutive, con tre gol segnati e nove incassati. Prima il passo falso interno contro la Fiorentina (1-2), poi la caduta a Marassi (3-2), la serata storta contro il Milan al Dall’Ara (0-3) e infine l’ultimo scivolone, ancora in casa, contro il Parma (0-1). E non è solo una questione di livello tecnico o tattico, perchè al netto della disfatta, netta, contro i rossoneri, le altre tre battute d’arresto sono arrivate contro squadre nella zona rossa, con obiettivi diametralmente opposti rispetto a quelli dei rossoblù. Il cambio di passo rispetto a qualche settimana fa è evidente anche guardando la classifica, alla sedicesima giornata il Bologna era a tre lunghezze dal Napoli terzo, mentre oggi, a meno di due mesi di distanza, il divario dalla terza posizione è salito a diciannove punti.