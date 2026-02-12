Torino, il Bologna discontinuo in trasferta: una sola vittoria nelle ultime cinque

In generale il bilancio delle gare fuori casa è in parità: 4 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte, ma il trend nelle ultime gare è in discesa

Redazione Toro News 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 18:07)

Col ventiquattresimo turno di Serie A ormai alle porte, il Torino si appresta ad affrontare il Bologna allo Stadio Olimpico Grande Torino. I rossoblù di Vincenzo Italiano, dopo un grandissimo avvio di stagione, sembrano essere entrati in un periodo di crisi di gioco e risultati, culminato con l'uscita dalla Coppa Italia (dopo aver vinto la scorsa edizione) ieri sera ai rigori con la Lazio. Scarso rendimento dei felsinei che passa inevitabilmente anche dalle gare in trasferta, con la squadra di Vincenzo Italiano in perfetto equilibrio in tal senso.

Lontano da casa il bilancio è in parità — Campionato dai due volti come detto quello del Bologna, partito a mille ma che dopo aver lottato su tre fronti sembra aver perso un po' di lucidità. Il bilancio delle gare in trasferta parla chiaro: perfetto equilibro per i rissoblù, che lontano dal Dall'Ara hanno raccolto 4 vittorie, 4 sconfitte e 4 pareggi, mettendo a segno 20 gol e subendone 17. Nonostante il periodo con più luci che ombre, il Bologna conferma di portare più punti quando si trova lontano da casa: dei 30 totali infatti la squadra di Italiano ne ha totalizzati 16 in giro per l'Italia, contro i 14 del Dall'Ara.

Una sola vittoria nelle ultime cinque — A fotografare bene il momento no della squadra emiliana è il dato del rendimento delle ultime gare fuori casa. Lontano dal Dall'Ara infatti i rossoblù hanno faticato e non poco negli ultimi due mesi. Nelle ultime cinque gare in trasferta è arrivata soltanto una vittoria, 2-3 in casa dell'Hellas Verona, preceduta dal pareggio in casa del Como per 1-1. Ad aprire questo filotto è stato il paregio esterno in casa della Lazio, mentre a far rumore sono invece gli altri 2 tonfi dei rossoblù: 3-2 in casa del Genoa (dopo essere andati sullo 0-2) e il 3-1 al Meazza con l'Inter. Momento di appannamento che potrebbe arrivare quindi al momento giusto per il Toro, alla caccia di punti preziosissimi in chiave salvezza: il rendimento scostante del Bologna rappresenta infatti un'occasione più unica che rara per i granata di vivere un finale di stagione tutto sommato tranquillo, con i ragazzi di Marco Baroni che dovranno disputare la gara con la stessa fame vista nelle ultime uscite di Coppa Italia.

Articolo a cura di Matteo Salemi