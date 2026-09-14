Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Roma
Torino-Roma 0-2: il film della partita
Il Torino non dà continuità alla bella vittoria di Firenze. La Roma fa quel che deve vincendo 2-0 con Malen e Pisilli. I granata dopo un buon avvio alla lunga cedono e danno spazio alle folate giallorosse.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Roma:
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