Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Roma

Alessandro Gigante
Torino FC v AS Roma - Serie A 2026/27

Torino-Roma 0-2: il film della partita

Il Torino non dà continuità alla bella vittoria di Firenze. La Roma fa quel che deve vincendo 2-0 con Malen e Pisilli. I granata dopo un buon avvio alla lunga cedono e danno spazio alle folate giallorosse.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Roma:

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