Il Toro può guardare alle squadre che lo circondano e quelle che hanno l'obiettivo di collocarsi nella zona sinistra della classifica

Andrea Novello
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Dopo dieci giornate di Serie A, la classifica comincia a delineare i primi equilibri, ma non mancano le sorprese. Diverse squadre partite con ambizioni importanti stanno attraversando un momento complicato, lasciando per strada punti preziosi e aprendo nuovi scenari. Dal Napoli all'Atalanta, passando per Fiorentina, Cagliari, Sassuolo e Udinese, sono tante le formazioni che devono ancora trovare continuità. Per il Torino, che si trova a contatto con alcune di queste rivali, può essere un'occasione da sfruttare per consolidarsi nella parte sinistra della classifica. Non tutte, però, stanno rallentando: Bologna e Genoa hanno cambiato passo e sembrano aver trovato la strada giusta. Ecco quali sono le squadre che stanno faticando e come il Toro può provare ad approfittarne.

Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27

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