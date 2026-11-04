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Toro, quanto vuoi correre?

Dopo dieci giornate di Serie A, la classifica comincia a delineare i primi equilibri, ma non mancano le sorprese. Diverse squadre partite con ambizioni importanti stanno attraversando un momento complicato, lasciando per strada punti preziosi e aprendo nuovi scenari. Dal Napoli all'Atalanta, passando per Fiorentina, Cagliari, Sassuolo e Udinese, sono tante le formazioni che devono ancora trovare continuità. Per il Torino, che si trova a contatto con alcune di queste rivali, può essere un'occasione da sfruttare per consolidarsi nella parte sinistra della classifica. Non tutte, però, stanno rallentando: Bologna e Genoa hanno cambiato passo e sembrano aver trovato la strada giusta. Ecco quali sono le squadre che stanno faticando e come il Toro può provare ad approfittarne.

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