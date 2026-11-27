Da anni le tifoserie di Toro e Lazio sono accomunate da una contestazione verso i rispettivi presidenti, Urbano Cairo e Claudio Lotito. Nella giornata di domani - sabato 28 n0vembre - alle ore 18 la formazione biancoceleste andrà a far visita a quella granata per la 13^ giornata di Serie A e sarà un'occasione per vedere come risponderanno le rispettive due tifoserie. Le squadre arrivano a questa partita in momenti di forma opposti: il Torino è reduce da un solo punto nelle ultime quattro gare e i numeri sono in netto calo mentre la Lazio è fin qui imbattuta in campionato e si trova prima in classifica in solitaria. Nonostante questa differenza di rendimento in stagione le due piazze vivono da mesi queste contestazioni aperte e chiedono di più in nome della storia dei rispettivi club.

Il sentimento di contestazione delle due tifoserie

Le voci di protesta e di scarso gradimento dei tifosi di Toro e Lazio non sono una novità: vanno avanti infatti da parecchi anni le contestazioni verso Cairo e Lotito, due patron accusati di investire poco e non fare il massimo per i propri club. Nella passata stagione c'è stato uno snodo cruciale nella contestazione del pubblico biancoceleste che ha deciso di non andare più in massa allo stadio per le partite interne - salvo qualche rara eccezione - per dimostrare così al presidente il distaccamento del tifo e il malcontento generale, andando anche a creare un danno economico alle casse societarie con i minori incassi dai biglietti venduti. In casa Torino non c'è stato un punto di spaccatura così netto ma nelle scorse stagioni ci sono stati diversi mesi in cui il numero di tifosi è calato per il sentimento di protesta dei sostenitori granata. Quello del tifo organizzato del Toro è inoltre

ROME, ITALY - OCTOBER 24: A general view prior the Serie A match between SS Lazio and Parma Calcio at Stadio Olimpico on October 24, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Le attuali affluenze allo stadio dei tifosi di Toro e Lazio

In questa stagione 2026/27 si stanno osservando due parabole differenti in termini di contestazione e presenze allo stadio. A Torino l'affluenza di pubblico per le partite interne di Serie A è rimasta piuttosto stabile: il picco c'è stato nella prima giornata di campionato con i quasi 25 mila accorsi per Torino-Milan, ma in quell'occasione ci furono tanti sostenitori rossoneri che sbilanciarono un po' il dato. Nelle successive cinque partite all'Olimpico Grande Torino - contro Roma, Udinese, Monza, Como e Lecce - l'affluenza è sempre stata compresa tra i 18mila e i 22mila spettatori presenti. A Roma invece, complice l'ottimo rendimento della squadra di Gattuso che è capolista, c'è stata un'impennata di pubblico. Partendo dagli appena 6mila tifosi presenti all'Olimpico della capitale per la prima partita interna di campionato contro il Genoa, si è arrivati ai 12.500 dell'ultima gara casalinga contro il Lecce. Inoltre, secondo alcune attuali stime è previsto un pubblico di oltre 20mila persone per la sfida che la Lazio giocherà tra le mura amiche il 6 dicembre contro l'Atalanta. Questi numeri non vogliono di certo stare a indicare che le contestazioni verso Cairo e Lotito siano svanite o si siano affievolite ma sono un interessante termometro di quella che è la risposta di una tifoseria in aperta protesta in base al rendimento in campo della propria squadra.