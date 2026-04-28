All'indomani del pirotecnico 3-3 andato in scena contro la Lazio e valido per il match conclusivo della 34^giornata di Serie A, i friulani sono ora attesi dalla sfida contro il Torino. Sabato 2 maggio alle 15:00 il gruppo di Kosta Runjaic ospiterà tra le sue mura amiche i granata di D'Aversa in una gara in cui non sarà la necessità di punti da fare da padrona, bensì la vicinanza in classifica. Non ci sono però novità positive dall’infermeria friulana. Come riporta il Messaggero Veneto, l'allenatore tedesco dell'Udinese non sa ancora se potrà contare sul recupero di Keinan Davis, alle prese con un infortunio al bicipite femorale destro. Assenza pesante tra le fila bianconere, con l'inglese in grado di garantire ben 10 gol e 3 assist in campionato fin qui. Nei prossimi giorni il riferimento offensivo friulano sarà sottoposto ad un esame di controllo, che chiarirà i tempi di recupero. Rimane in dubbio anche il possibile rientro di Jordan Zemura, fermo dal 10 marzo per la stessa tipologia di infortunio.

A Davis e Zemura, si aggiunge Ekkelenkamp

Piove sul bagnato in casa Udinese. La rete subita al 96' da Maldini che ha sancito il pareggio nella sfida con i biancocelesti di ieri sera non è stata l'unica cattiva notizia di giornata. Infatti, al 68' della gara, Jurgen Ekkelenkamp ha subito un duro colpo alla caviglia da Lazzari e ha chiesto il cambio. Il centrocampista olandese, autore di 2 gol e 2 assist nelle ultime 5 partite, ha raggiunto quota cinque reti in campionato e ha trovato continuità in stagione, diventando una pedina importante nella mediana di Runjaic. Se potrà tornare a disposizione con il Toro è una questione ancora tutta da decifrare, con il tecnico friulano che potrebbe dover fare a meno di due giocatori fondamentali nel suo scacchiere come Davis e l'olandese.