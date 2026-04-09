Il Torino si prepara ad affrontare un Verona in piena lotta per non retrocedere. I gialloblù si presentano alla sfida con 18 punti in classifica, penultimi a pari merito con il Pisa, e con la consapevolezza di non poter più sbagliare. Proprio per questo motivo, la gara contro i granata avrà un peso molto elevato nella corsa salvezza.

Il rendimento in trasferta del Verona

Lontano dal Bentegodi, infatti, gli scaligeri hanno raccolto 11 punti in 16 partite, con 10 gol fatti e 29 subiti. Numeri tutt’altro che brillanti, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma che risultano comunque migliori rispetto a quelli interni. In trasferta, infatti, il Verona ha vinto due partite, mentre in casa è riuscito a trionfare una sola volta: un paradosso che racconta bene l’andamento complicato e discontinuo della stagione gialloblù. Nonostante i numeri disastrosi, il Verona è una squadra difficile da decifrare. Da una parte ci sono le pesanti sconfitte incassate lontano da casa, come il 4-0 subito a Cagliari o il 3-0 contro il Sassuolo. Dall’altra, però, ci sono anche risultati che dimostrano come i gialloblù sappiano trovare risorse impreviste, come il 2-2 al Maradona o le vittorie a Bologna e Firenze. Proprio contro il Bologna, è arrivata una grande vittoria in rimonta per 2-1, appena un mese fa.

Contro il Toro una gara che vale una stagione

La sfida contro il Toro rappresenta una delle ultime opportunità per il Verona di salvare la propria stagione. Una sconfitta, invece, rischierebbe di avvicinare in modo molto concreto i gialloblù alla retrocessione. Il Torino, dunque, dovrà aspettarsi una squadra sotto pressione, ma anche pronta a lottare fino all'ultimo istante. Non dimentichiamo che sarà una prova interessante anche per D'Aversa, che con le due concorrenti dirette affrontate sin qua, Parma e Pisa, ha portato a casa due vittorie.