Verso Napoli-Torino, è la sfida degli ex: quanti incroci al Maradona

Da Milinkovic-Savic a Simeone, passando per Buongiorno e Zapata: molti dei protagonisti in campo affronteranno la loro ex squadra

Redazione Toro News 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 14:52)

Si avvicina la sfida di campionato tra Napoli e Torino. La squadra di Antonio Conte, sconfitta nella gara d'andata al Grande Torino per 1-0 dal gol di Simeone, proverà a riscattarsi ed a centrare tre punti chiave per la lotta Champions. Dello stesso avviso il Toro, che proverà a bissare il successo dell'andata per allontanare sempre più la zona retrocessione. Come detto, ad ottobre a deciderla fu proprio l'argentino, ex azzurro con cui ha vinto ben due campionati italiani: gli ex della gara sono in realtà molti, con l'asse Torino-Napoli che in questi anni si è rivelato decisamente caldo. Andiamo a vedere quali sono gli ex che si affronteranno questo venerdì.

Buongiorno e Milinkovic-Savic, da Napoli pareri contrastanti — Due dei granata più importanti della storia recente hanno fatto le valigie portandosi da sotto la mole all'ombra del Vesuvio: stiamo parlando di Alessandro Buongiorno e Vanja Milinkovic-Savic. Il primo, alla sua seconda stagione in azzurro, ha già conquistato il titolo di campione d'Italia nella scorsa stagione con Antonio Conte. Se durante la scorsa annata ha ben figurato al centro della difesa a tre, durante questa stagione alcuni problemi sono emersi, culminati nella sfida col Genoa a marassi, vinta 2-1 ma in cui un suo errore in avvio ha spalancato la porta al gol rossoblù. Discorso opposto invece per il portiere. Approdato la scorsa estate in azzurro per 20 milioni di euro, il serbo ha colto fin da subito l'opportunità prendendosi il posto da titolare causa infortunio di Alex Meret, entrando subito nel cuore dei tifosi a suon di parate. È durata appena sei mesi la sua avventura all'ombra della Mole ma nella sfida del Maradona uno degli ex sarà anche Eljif Elmas che la scorsa estate ha fatto ritorno al Napoli dopo un inizio di 2025 scintillante con la divisa del Torino. Ora per lui la seconda parentesi partenopea sta donando parecchie presenze, anche per via di una serie di infortuni nel centrocampo e sulla trequarti della squadra di Conte.

Simeone e Zapata, due ex azzurri all'ombra della Mole — Tra le fila dei granata, impossibile non ricordarsi di questi due ex giocatori del Napoli. Primo fra tutti è Giovanni Simeone. L'attaccante argentino, approdato in azzurro la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto (diventato obbligo ad inizio febbraio) ha fin qui disputato una stagione con luci ed ombre, dove fin qui nonostante l'infortunio ha collezionato 6 gol in 21 partite. Tutt'altra storia invece per Duvan Zapata. L'attaccante colombiano è infatti stato portato in Italia proprio dal Napoli, che lo acquistò nel lontano agosto 2013 dall'Estudiantes de La Plata per la cifra di 7,5 milioni di Euro. L'avvio con i partenopei non fu dei migliori, che lo girarono all'Udinese per farsi le ossa. In seguito passò alla Sampdoria, ma è con il suo trasferimento all'Atalanta e alla corte di Gian Piero Gasperini che il colombiano farà il definitivo salto di qualità, entrando per sempre nella storia del calcio italiano e della società bergamasca. Ultimo ma non ultimo, anche Luca Marianucci è pronto a sfidare per la prima volta la sua "ex" squadra. Il difensore classe 2004 è approdato in maglia granata nell'ultimo mercato di riparazione in prestito secco: era stato prelevato la scorsa estate dall'Empoli per la cifra di 9 milioni di euro.