"È sempre bello segnare. È sempre bello vincere". Così Ché Adams ha riassunto la sgambata amichevole del sabato della sua Scozia contro la Bolivia, in preparazione dei prossimi Mondiali. Per la Tartan Army di Steve Clarke, assente dalla Coppa del Mondo dal 1998, il debutto è fissato per il prossimo 14 giugno contro Haiti, in un girone che la vedrà poi alzare il livello della sfida contro Marocco e Brasile.

Intanto, Ché Adams si presenta al meglio, proseguendo sulla falsariga di come aveva concluso la stagione con il Torino: con il gol, anzi due. Sua la rete che aveva permesso, nell'ultima giornata di campionato, di fissare sul 2-2 il derby con la Juventus, completando la rimonta. Ancora sue le due reti che hanno contribuito alla vittoria della sua nazionale per 4-0. Nel New Jersey, dove la Scozia ha affrontato la Bolivia, l'attaccante granata sembra aver certificato la propria presenza nell'undici iniziale che comincerà la competizione iridata.

Adams in fiducia verso il Mondiale

Il tandem con l'attaccante dei Rangers Glasgow, Lawrence Shankland, sembra crescere progressivamente in affiatamento: "Vedere concretizzarsi in partita le cose su cui lavori in allenamento è stato un piacere. È stato bello giocare con lui e segnare due gol", ha infatti dichiarato Adams a BBC Scozia. È stato proprio il compagno di reparto ad aprire le marcature. Poi è diventata tutta una questione "italiana" sull'asse Napoli-Torino. McTominay ha firmato il raddoppio, prima dello show di Adams. Il tris scozzese è arrivato su cross di Doak, che è stato lo stesso a spianargli la strada per il poker, siglato al secondo tentativo dopo una respinta.

Si tratta della seconda doppietta dell'anno solare per Ché, che fu decisivo lo scorso 13 gennaio per staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. "Dobbiamo continuare così e arrivare al Mondiale con la massima fiducia possibile", ha poi ribadito Adams al termine della partita. Ora non resta che tuffarsi in questa nuova avventura, inedita, dopo aver partecipato agli Europei del 2021 e del 2024. Poi ci sarà da pensare a un futuro nel club tutto da definire, dopo una stagione chiusa con 8 gol in maglia granata