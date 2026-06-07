Non è stata una serata da incorniciare per Alessio Cacciamani quella di Creta: un Toro nella patria del Minotauro, lui che, in un batter d'occhio, ad appena 18 anni, era già riuscito a bruciare le tappe, uscendo momentaneamente dal labirinto delle Under. Ma gli saranno brillati gli occhi lo stesso. Segno che sta percorrendo la strada giusta. Di certo, non dimenticherà mai la giornata del 5 giugno, quella che ha certificato la sua convocazione in azzurro da parte del ct ad interim Silvio Baldini. La scelta era ricaduta sull'esterno granata per sostituire l'infortunato Luigi Cherubini.

Premio di una stagione da rivelazione in Serie B, in un campionato poi culminato in una clamorosa semifinale playoff, nonostante le difficoltà economiche della Juve Stabia. Per questo è quasi sembrato strano che il suo nome non fosse comparso subito tra quelli dei convocati di questa Italia baby di Baldini. L'opportunità è arrivata, anche se, al contrario dei compagni, aveva soltanto una partita a disposizione. Per questa volta ha osservato Donnarumma e i suoi adepti imporsi per la seconda gara consecutiva con il risultato di 1-0. Dopo il Lussemburgo, la Grecia: entrambe colpite da Pio Esposito.

La Nazionale del futuro ha così ottenuto due successi di misura e l'obiettivo per Cacciamani, che da quest'estate tornerà a disposizione del Torino, proprietario del cartellino, è quello di continuare a farne parte. È un periodo di decisioni per entrambi i fronti. Sia al Filadelfia sia a Coverciano manca ancora un direttore d'orchestra. L'obiettivo più imminente sarà quello di convincere, una volta per tutte, chi allenerà il Torino di essere pronto per destreggiarsi in Serie A. Per la Nazionale sarà probabilmente un arrivederci, in vista di un futuro in cui il percorso di maturazione sarà già in una fase avanzata e con qualche soddisfazione già acquisita in maglia granata.