Verso Torino-Bologna: emergenza in difesa per i rossoblù

Arrivati ormai alle porte della venticinquesima giornata di Serie A, il Torino ospiterà in casa il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù, reduci dalla sconfitta ai rigori in Coppa Italia con la Lazio, sono alla ricerca di quello stato di forma che ha caratterizzato il loro inizio di stagione. Ora Orsolini e compagni sembrano aver perso un po' del loro smalto, ma rimangono un avversario temibile per i granata. All'appuntamento di domenica però saranno diverse le assenze per i felsinei, con annessi problemi in difesa.