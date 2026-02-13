Arrivati ormai alle porte della venticinquesima giornata di Serie A, il Torino ospiterà in casa il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù, reduci dalla sconfitta ai rigori in Coppa Italia con la Lazio, sono alla ricerca di quello stato di forma che ha caratterizzato il loro inizio di stagione. Ora Orsolini e compagni sembrano aver perso un po' del loro smalto, ma rimangono un avversario temibile per i granata. All'appuntamento di domenica però saranno diverse le assenze per i felsinei, con annessi problemi in difesa.
Verso Torino-Bologna: emergenza in difesa per i rossoblù
La difesa in crisi—
Le assenze più pesanti per gli emiliani si registrano in difesa. Non saranno infatti della partita Lykogiannis a causa di una tendinopatia ai flessori, De Silvestri (per altro ex della gara) ma soprattutto Heggem, che insieme a Lucumì stava cercando di ricreare quella solidità difensiva tipica dei rossoblù nelle ultime stagioni. Per il norvegese il suo ingresso tra i convocati è da valutare nelle prossime ore.
Pobega assenza pesante in mediana—
A non essere del match sarà anche Tommaso Pobega. Il centrocampista del Bologna ed ex Torino è infatti stato squalificato per un turno a causa del rosso diretto ricevuto al 22' di Bologna-Parma, terminata col punteggio di 0-1. Niente ritorno in città per il classe 1999, all'ombra della Mole per una sola stagione nel 2021/2022. A centrocampo si registra anche l'assenza di Nikola Moro, col mediano croato che salterà soltanto questo match.
