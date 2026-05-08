TN Radio: "La tifoseria del Toro sta morendo perché..." (VIDEO)

Tre giornate al termine del campionato per Torino e Sassuolo che oggi si affronteranno allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20:45. I granata in casa arrivano da tre vittorie e un pareggio, ma sono reduci dalla brutta sconfitta di Udine per 2-0 e vogliono subito rifarsi. Dall'altra parte i neroverdi stanno esprimendo un buon gioco, evidenziato dall'ultima vittoria contro il Milan per 2-0. Entrambe le squadre hanno raggiunto i propri obiettivi e sono chiamate a trovare i giusti stimoli per affrontare al meglio la gara. Di seguito tutti i dettagli sulla sfida tra Torino e Sassuolo.

Le probabili formazioni

Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone, Njie.: D'Aversa

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

Dove vedere la gara

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Torino-Sassuolo sarà visibile su DAZN e trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

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