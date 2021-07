Il meglio di #CuoreGranata, “Storie di professionisti con il Toro nel cuore”

#CuoreGranata - “Storie di Persone e Professionisti con il Toro nel Cuore”: il primo episodio de "Il meglio di #CuoreGranata" a cura di Andrea Arena

Che cos’è #CuoreGranata “Storie di Persone e Professionisti con il Toro nel Cuore”? Questa rubrica è il luogo in cui noi tifosi del Toro ci incontriamo, ci riconosciamo e innalziamo il nostro senso di comunità. È il luogo dove pratichiamo l’#inclusione e apriamo le nostre braccia alla ricerca degli altri. È il luogo dove siamo un #gruppo sentendoci diversi, imperfetti e invincibili. È il luogo dove ritroviamo l’#energia da impiegare nel nostro cuore di tifosi. È il luogo dove cresce l’#impegno e vince il nostro bisogno di #riscatto. Il nostro esempio è il Grande Torino che, partendo dalle rovine di una guerra, con il duro lavoro e l’organizzazione, ha fatto nascere in Italia la prima società sportiva moderna e capace di gestire le risorse. Il primo passo è rimboccarsi le maniche, proprio come faceva il nostro Capitano Valentino Mazzola e volgere lo sguardo verso di noi.

E' giunto il momento di rivivere il meglio di #CuoreGranata. Nel primo dei tre episodi ripercorriamo le prime quattro interviste di questa rubrica a cura di Andrea Arena. Ospiti il dott. Massimiliano Zaramella, Chirurgo Vascolare ed Endovascolare e Presidente di Obiettivo Ippocrate, un’associazione medico-infermieristica impegnata in un continuo dialogo con le istituzioni per un sistema sanitario più giusto, Don Luca Peyron, Direttore della Pastorale Universitaria di Torino e coordinatore del servizio per l'Apostolato Digitale, Filippo Manucci, global senior vice president in Intercos, responsabile della business unit Skin, Hair & Personal care e CEO di CRB-Centre De Recherches Biocosmetiques, società del Gruppo, e Diego Fornero, giornalista pubblicista e Deputy Head of Content in DOING, digital company del gruppo di consulenza Capgemini.