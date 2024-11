Incubo granata nella notte di Halloween

Torna un nuovo episodio di "Lasciarci le penne", la rubrica di Marco Bernardi

Marco P.L. Bernardi Columnist 1 novembre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 22:12)

Nightmare - Dal profondo della notte

di Wes Craven, 1984 - New Line Cinema, Media Home Entertainment, Smart Egg Pictures

Quarant'anni fa la fantasia di Wes Craven diede forma all'incubo e generò Freddy Krueger, orrido assassino seriale dotato di unghiacce letali, che agisce nei sogni delle vittime, trasformando il sonno ristoratore in trappola mortale. I malcapitati, i soliti ragazzotti destinati a morire a bizzeffe come nella maggior parte degli horror americani, provano a restare svegli, ma non c'è niente da fare: prima o poi i loro occhi si chiudono e il gioco per il perfido Freddy è fatto.

E' appena passata la sera che precede la festa di Ognissanti, da qualche anno mercificata dagli Italiani nella tragicomica parodia di Halloween: ieri per la città si aggiravano schiere di zombie, streghe, vampiri, fantasmi e altre mostruosità assortite, gente di tutte le età, quasi sempre imbarazzata nel chiedere dolcetti a destra e a manca. Uscito dal lavoro mi sono imbattuto, sotto i portici del centro, in vari emuli degli assassini seriali del cinema a stelle e strisce, con netta prevalenza del Ghostface di Scream, il più a buon mercato da riprodurre con il semplice utilizzo di una maschera da Urlo di Munch e un mantellaccio nero. Non ho però trovato nessuno nei panni del cattivo di Nightmare.

Mi sono chiesto il perché per poi scoprirlo un po' più tardi: il ruolo dell'incubo, ieri sera, doveva assumerlo, intorno al ventesimo minuto della sfida contro la Roma, la nostra difesa che, inanellando una sequela di errori clamorosi, riusciva a regalare il vantaggio ai dimessi Giallorossi, che difficilmente sarebbero riusciti a segnare in altro modo. Tra retropassaggi suicidi e ruzzoloni in fondo al sacco, la palla quasi innocua calciata da Dybala terminava in rete per condannarci a una nuova sconfitta al termine di una delle partite più brutte degli ultimi anni.

Così la notte di Halloween ha assunto veramente i contorni orrorifici che il mondo anglosassone le dà, altro che maschere sanguinolente, ragnatele e pipistrelli: un match giocato male è la migliore rappresentazione dell'incubo che un appassionato di calcio possa immaginare. Dopo una settimana di sogni di gloria al sapore di bevanda energizzante, ecco che il nostro consueto nightmare torna a visitarci. Non ha nemmeno bisogno di mani a coltellaccio e della faccia del grande Robert Englund. Gli basta una traiettoria beffarda, un tocco kamikaze, il rotolare della sfera verso la linea di porta per sfociare nel grottesco finale che tutti abbiamo ancora negli occhi.

Mi sarei aspettato che qualcuno degli interpreti del patatrac si voltasse verso la telecamera più vicina, ci apostrofasse con un: "Tifosi granata, dolcetto o scherzetto?" e ci desse la possibilità di riavvolgere la pellicola per cancellare l'obbrobrio calcisitico a cui avevamo assistito. Invece, come nella migliore tradizione degli horror, il lieto fine non era contemplato.

Accidenti! Ho sempre odiato Halloween.

Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore. Nel marzo del 2023 è uscito il suo nuovo noir a forti tinte granata "Giallo profumo di limoni. L'avvocato Alfieri in un nuovo caso tra Torino e Sanremo" (Fratelli Frilli Editori)

