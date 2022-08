Dai Toro, solo per la maglia

Nella prima ora di gioco si è visto una chiara supremazia territoriale del Toro, spinto da una Curva Maratona meravigliosa (con mega striscione “Solo per la Maglia”) e dai (soli) 5.229 abbonati, ma sterile di occasioni da gol. Si è trattato di un buon punto, anche se in molti, alla fine abbiamo sognato di vincere nel recupero per rifarci delle beffe subite lo scorso anno e quello precedente. La scena clou è stata al 92’ con la rimessa laterale di Aina all’altezza dell’area laziale: il mister Juric, tarantolato, si è letteralmente lanciato verso di lui, sembrava dovesse entrare in campo a dare manforte agli 11 granata per l’ultimo assalto. Ma la vittoria sarebbe stata eccessiva perché sono mancate chiare occasioni da gol. Anche se l’impressione dei più è stata che la squadra con ambizioni fosse il Toro, con la Lazio che si difendeva e si affidava solo ai lanci lunghi per Immobile.

Il Toro, con l’ultimo arrivo di Schuurs, forte e giovane difensore centrale, ha ora un organico competitivo, in grado di mettere in campo un gioco ormai imparato a memoria dagli elementi confermati e nel quale i nuovi arrivi si devono immedesimare. Ma servirebbe la ciliegina sulla torta, quella in grado di cambiare l’inerzia della partita. Uno alla Praet, per intenderci. Non è un mistero che Juric voglia un altro trequartista, con chiara preferenza per il belga del Leicester, che in tre partite di Premier League ha finora giocato solo 27’. Di sicuro vuole anche un centrocampista fisico, e magari un difensore in più. Nel reparto di mediana è confermato Linetty: il polacco è stato di nuovo titolare e autore di una buona gara, completando il 100% dei passaggi (un solo errore, palla persa a centrocampo che ha innescato un pericoloso contropiede). Ancora una bella partita di Samuele Ricci e discreto lo spezzone finale del rientrante Lukic, accolto da qualche fischio, a sottolineare che i tifosi granata pretendono il rispetto per la maglia e per la fascia da Capitano. La mediana, con l’addio a Segre che vola a Palermo (in bocca al lupo a questo ragazzo, cuore Toro), sembrerebbe completa con Ilkhan. Ma un centrocampista forte fisicamente, alla Pobega per capirci, aiuterebbe non poco. E in queste ore si torna a parlare di un possibile ritorno dell’azzurrino, che non sta trovando spazio nei piani di Pioli al Milan. Per quanto riguarda la difesa, si parla di Andrea Cistana, classe ’97 di 187 cm, centrale del Brescia che piace anche a Sampdoria, Verona e Fiorentina. Le rondinelle chiedono però 8 milioni di euro, ma in cambio il Toro potrebbe proporre un paio di giovani.