Graziani a Lasciarci le Penne: "Il Toro ci dia soddisfazioni. Quest'anno..." (Video)

Martedì scorso stavo facendo due passi in centro quando, dalle vetrine del nuovo negozio AudioNova, mi hanno attirato un sacco di poster con la faccia di Graziani. Incuriosito, ho letto il messaggio scoprendo che, proprio in quel momento, si stava svolgendo l'inaugurazione alla presenza di Ciccio. Dovete sapere che per me, fin da quand'ero bambino, Graziani è una figura mitologica, metà uomo e metà gemello del goal, creatura bicefala che si completa con Paolino Pulici generando invincibilità. Sono entrato titubante e mi hanno indirizzato in una sala in cui c'era effettivamente Ciccio: l'ultima volta in cui lo avevo visto dal vivo ero gagnetto al Comunale, lui aveva i capelli e decine di migliaia di persone urlanti lo attorniavano. Ma era lui, indubbiamente Ciccio Graziani.

LEGGI ANCHE: Il lungo ritorno a casa di Perr Schuurs

Stava raccontando vicende granata che tutti conosciamo a memoria, ma che, narrate da lui, sembravano nuove di zecca. Poi ha salutato con affabilità, ha rivolto a ciascuno una frase simpatica, non si è negato nemmeno all'insopportabile rito dei selfie, ennesime riprove del perché lo chiamassero "generoso", non solo per le sgroppate in campo, ma anche per un'attitudine positiva nell'approcciare le persone e nell'affrontare la vita. Il tutto mi ha fatto un effetto straniante, lo stesso che provo ogni volta in cui m'imbatto in un personaggio ammirato da così tanta gente da diventare astratto come il protagonista di un romanzo. E' stato un po' come incontrare D'Artagnan mentre chiacchiera di scherma e duelli. Mentre aspettavo di fargli un paio di domande per Lasciarci le penne, mi è venuto da chiedergli proprio che cosa avesse significato per lui diventare un'icona per milioni di persone, simbolo granata per noi del Toro, mito del Mundial 1982 per tutti gli altri. Nonostante la qualità approsimativa delle riprese (un po' di emozione mi ha fregato) e il rumore di fondo, nel video potrete sentire che cosa mi ha risposto.

LEGGI ANCHE: Ve li ricordate tutti i nostri nuovi acquisti? Davvero?

MARCO P.L. BERNARDI – Lasciarci le penne Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore. Nel marzo del 2023 è uscito il suo nuovo noir a forti tinte granata "Giallo profumo di limoni. L'avvocato Alfieri in un nuovo caso tra Torino e Sanremo" (Fratelli Frilli Editori).