E se Vagnati ci avesse visto lungo?

L'uomo copertina dell'inizio del 2026 del Torino è senza dubbio Emirhan Ilkhan. Ha firmato il gol vittoria a Roma permettendo ai granata di strappare un pass per i quarti di finale di Coppa Italia non scontato nell'era Urbano Cairo, ovvero negli ultimi due decenni. Il centrocampista turco si è reso protagonista di un'altra grande prestazione che ha dato seguito alle ultime, specie quella nel match perso contro l'Atalanta (una delle poche luci nel buio di Bergamo). L'ingente spesa effettuata dal Torino a suo tempo appariva esagerata per quanto fatto vedere da Ilkhan nel corso dei suoi sprazzi in granata. Eppure la crescita dimostrata dal regista negli ultimi mesi può lasciar pensare che possa essere proprio lui il centrocampista di geometria di cui il Torino di Marco Baroni aveva bisogno. Assodato che Kristjan Asllan abbia fallito i propri sei mesi in granata, il dilemma era aperto: correre ai ripari in cabina di regia nel mercato di riparazione oppure provare a dare fiducia a Ilkhan? Il turco è stato sottoposto a test impegnativi nelle ultime settimane e, nonostante qualche errore, più che sacrosanto, si è ben comportato elevando la qualità delle sue prestazioni e risultando anche decisivo.