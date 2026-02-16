La lotta salvezza non è per questo Toro

La gara contro il Bologna era un’occasione ghiotta, anzi ghiottissima, per mettersi al sicuro: il Torino affrontava una squadra più forte, ma in crisi di risultati. Ancora una volta, la squadra granata non è stata in grado di approfittare dei dubbi dell’avversario, finendo invece per resuscitare chi era in difficoltà. Un film già visto che non sorprende più, come non sorprendono più le dichiarazioni di Baroni, ormai un disco rotto che propone sempre la stessa musica. Nelle difficoltà il lavoro è l’unica soluzione, sono sicuro di poter venire a capo della situazione, sta a me trovare le soluzioni. Peccato che le giornate di campionato passino e i problemi restano sempre lì. Il Torino è una squadra che non sa difendere con attenzione e non sa attaccare con incisività. Da inizio anno non si capisce che tipo di calcio voglia proporre e, soprattutto, a mancare totalmente sono la capacità di leggere le partite e la sana cattiveria agonistica che dovrebbe caratterizzare questa squadra. Proprio le oggettive difficoltà caratteriali sono l’elemento che spaventa maggiormente. La lotta salvezza non è lontana, anzi, di questo passo può riguardare da vicino una squadra che non è stata costruita per questo obiettivo e che ha già dimostrato di avere la tendenza a mollare gli ormeggi nelle difficoltà. Occorre fare punti al più presto, già dalla gara contro il Genoa, o altrimenti il finale di campionato potrebbe essere davvero una sofferenza.