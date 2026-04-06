Manca ancora una vittoria perchÃ© il Torino possa dirsi davvero tranquillo, ma sicuramente il successo di Pisa consente di guardare al finale di campionato con maggior serenitÃ . Bravo Dâ€™Aversa, che ha rimesso ordine attorno a una squadra che si stava attorcigliando su sÃ© stessa: il tecnico sta conquistando i punti che doveva portare a casa. Non era scontato che avesse fin da subito un impatto cosÃ¬ positivo. La partita di Pisa Ã¨ stata certamente molto brutta, ma ciÃ² va messo in secondo piano. In questa fase occorreva badare al sodo e prendere i tre punti in qualsiasi modo.

La salvezza Ã¨ vicina, ma non câ€™Ã¨ niente da festeggiare quando si raggiunge il minimo sindacale. Non era questo lâ€™obiettivo di inizio campionato, lo Ã¨ diventato a causa di una gestione tecnico-sportiva al limite dellâ€™imbarazzante. Ãˆ stato necessario fare una rivoluzione a stagione in corso per non rischiare davvero di sprofondare nel baratro. Detto ciÃ², ci aspettiamo che la maggior tranquillitÃ di classifica faciliti i granata nelle prossime partite, affinchÃ© possano mettere in mostra qualcosa in piÃ¹ rispetto a quello che si Ã¨ visto allâ€™ombra della Torre. Certamente non dovrÃ accadere quello che si Ã¨ visto nella parte finale della stagione 2024/2025, con un Toro in vacanza nellâ€™ultimo mese di campionato. Anche perchÃ© non Ã¨ ancora finita: serve ancora una vittoria, poi si potrÃ cominciare a pensare al futuro, a partire da ciÃ² che accadrÃ ai piani alti della societÃ