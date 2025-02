Nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Abbiamo anche intravisto qualche trama di gioco, ma con un finale amaro sia per l'errore grossolano di Coco che dell'arbitro.."

Enrico Tardy Columnist 10 febbraio - 22:00

Il torello porta a casa il sesto pareggio nelle ultime sette gare: al termine di una partita giocata decorosamente, abbiamo anche intravisto qualche trama di gioco, ma con un finale amaro sia per l'errore grossolano di Coco che dell'arbitro e del VAR (lo stesso arbitro che la domenica prima aveva sbagliato a non assegnare un rigore all'Inter). Vero è che Sanabria in questo periodo è in una sorta di dormiveglia calcistico, ma il difensore genoano lo strattona a lungo in maniera scorretta dunque come considerare regolare tale azione? Infatti arbitro e varista (nuova bella professione da inserire sulla carta d'identità) sono stati sospesi proprio per non legittimare nelle gare delle prime della classe tali comportamenti.

Per ciò che riguarda Coco si è trattato veramente di un errore grave e non mi pare sia l'unico nell'ultimo periodo. Un acquisto di tal livello (con uno stipendio altissimo) - e non è l'unico - non può che deporre per un ridimensionamento delle ambizioni della società. Ritengo comunque, come già scritto, che il torello non abbia disputato una brutta gara, Vlasic è in crescita così come Maripan, ora vediamo i prestiti, non acquisti, invernali, una volta "rimessi in carica" dopo la scarsa utilizzazione nelle rispettive società, come si comporteranno.

LEGGI ANCHE: La formichina

Interessante la vicenda Ilic: è la seconda volta che dopo una misteriosa trattativa in Russia tutto sembra svanire per non precisate difficoltà. Le cessioni in Russia per ragioni evidenti sono complesse, rimane forse anche qualche interrogativo sull'integrità del calciatore visto che si era recato in Spagna per le visite mediche. Attendiamo che "telefono giallo" ci dica dove è stato avvistato l'ultima volta... In ogni caso, nessun problema! Noi tifosi in consolidata e sincera condivisione con il Presidente, qualora il calciatore dovesse rimanere, saremmo felici!! Mica è semplice trovare un altro calciatore a soli 16 milioni così grintoso ed umile...

LEGGI ANCHE: Il sussulto

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.