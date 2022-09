Comparazione quote, Torino-Sassuolo: ecco le chance granata secondo gli analisti

Le quote in vista della partita di sabato 17 alle 20.45 tra i granata e i neroverdi

Redazione Toro News

Due squadre in cerca di riscatto, che si affrontano per uscire dal recente periodo negativo. Torino e Sassuolo sono divise da quattro punti (10 i granata, 6 i neroverdi) ma sono unite dagli stessi obiettivi: cercare di andare ben oltre una quota salvezza che è ampiamente alla portata per le qualità delle rose a disposizione di Ivan Juric e Alessio Dionisi, magari chiudendo il campionato nella parte sinistra della classifica. Il calcio d'inizio è in programma per sabato sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Gli ultimi risultati di Torino e Sassuolo

Rendimento alterno nelle ultime tre uscite sia per il Torino che per il Sassuolo. I granata hanno perso con l'Atalanta, poi hanno superato il Lecce, quindi si sono arresi all'Inter dopo una buona prestazione, nella sfida decisa nel finale da Brozovic. Gli emiliani invece dopo tre pareggi di fila (Spezia, Cremonese e Milan), non sono riusciti a centrare il successo contro l'Udinese, anzi. Sono crollati in rimonta sotto i colpi di Beto (doppietta) e Samardzic, ancora in gol; ad aprire le marcature, nell’1-3 definitivo, era stato Frattesi.

I precedenti tra Torino e Sassuolo

Torino e Sassuolo si sono affrontate 26 volte in competizioni ufficiali, di cui 18 in Serie A e 8 in Serie B. Il bilancio nel complesso sorride ai granata, che hanno vinto in dodici occasioni contro le cinque degli avversari; nove invece i pareggi. La tradizione recente non è positiva per la squadra di Dionisi, che - come rilevato da OddsChecker - non vince dal gennaio 2020: in quell'occasione i neroverdi conquistarono i tre punti col risultato di 2-1. Da quel momento, due pareggi e due sconfitte. Nello scorso campionato, all'andata ha vinto il Torino al Mapei Stadium (0-1, gol di Pjaca a pochi minuti dal termine) mentre al ritorno è finita 1-1, con le reti di Sanabria e Raspadori.

Le quote della partita

Stando a quanto riporta OddsChecker, gli operatori si schierano in favore del Torino, avvantaggiato dal fattore campo. La vittoria della formazione di Juric tocca 1.90 secondo 888 Sport e LeoVegas, il pareggio è a 3.80 con Bet365 e l'eventuale successo esterno del Sassuolo è valutato 4.00 in modo piuttosto condiviso: Goldbet, Sisal, Snai, Betfair e Better sono allineate nella stima. Nella passata stagione non si è andati oltre le due reti complessive, ma stavolta per i bookmaker la tendenza potrebbe essere invertita: l'Over 2.5 è a 1.75 con 888 Sport e LeoVegas, l'Under 2.5 è offero a 2.10 da Bet365 e Betfair. Ragionando in modo analogo, gli esperti sono più convinti che entrambe le squadre potranno andare a segno: il Gol è a 1.70 per Bet365, il No Gol arriva a 2.20 con Betfair.