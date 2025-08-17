Coppa Italia, primo turno: Cremonese out. Avanti Como, Cagliari e Venezia

Prosegue il primo turno di Coppa Italia: avanti Venezia, Como e Cagliari. Il Palermo elimina la prima squadra di A

Matteo Curreri 17 agosto - 12:49

Prosegue il cammino del primo turno di Coppa Italia. Dopo i successi di Empoli, Sassuolo, Lecce e Genoa, nelle gare disputate ieri tra le 18 e le 21.15 sono arrivate altre quattro qualificazioni: sorridono Venezia, Como, Cagliari e Palermo.

Il pomeriggio si è aperto con la sfida del Penzo tra Venezia e Mantova: dominio assoluto dei lagunari, che hanno vinto 4-0 grazie alle doppiette di Doumbia e Yeboah. La squadra di Stroppa attende ora il verdetto di Audace Cerignola-Hellas Verona (in programma oggi alle 18) per un possibile derby veneto ai sedicesimi.

Avanza anche il Como, che ha superato 3-1 il Sudtirol. Gli altoatesini erano passati in vantaggio al 13’ con Casiraghi su rigore, ma la reazione lariana è stata immediata: in due minuti Douvikas (39’ e 40’) ha ribaltato il risultato, con Da Cunha a chiudere i conti al 42’. La squadra di Fabregas affronterà ora il Sassuolo.

Serata di emozioni e rigori sia a Cagliari che a Cremona. Alla Unipol Domus i rossoblù hanno piegato la Virtus Entella 6-5 dopo i tiri dal dischetto. I sardi erano andati avanti con Piccoli al 45’, ma l’episodio del finale ha rimesso in partita i liguri: Yerry Mina ha fallito un rigore all’86’ e immediatamente è arrivato l’autogol di Deiola per l’1-1. Dal dischetto decisivi gli errori di Karic e Marconi, che hanno condannato l'Entella. Il Cagliari attende ora la vincente di Monza-Frosinone.

A Cremona, invece, il Palermo ha eliminato la prima squadra di Serie A in questa Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, i rosanero hanno avuto la meglio ai rigori (5-4) grazie all’errore di Johnsen. Agli ottavi li attende la vincente di Udinese-Carrarese, in programma lunedì sera.

15/08/2025 Venerdì 18.00 Empoli-Reggiana 4-1 dcr

15/08/2025 Venerdì 18.30 Sassuolo-Catanzaro 1-0 (Doig)

15/08/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Juve Stabia 2-0 (Kristovic, Kaba)

15/08/2025 Venerdì 21.15 Genoa-Vicenza 3-0 (Carboni, autogol Benassi, Stanciu)

16/08/2025 Sabato 18.00 Venezia-Mantova 4-0 (Doumbia, Doumbia, Yeboah, Yeboah)

16/08/2025 Sabato 18.30 Como-Sudtirol 3-1 (Casiraghi (S), Douvikas, Douvikas, Da Cunha (C)

16/08/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Entella 6-5 dcr (Piccoli (C), aut. Deiola (E)

16/08/2025 Sabato 21.15 Cremonese-Palermo 4-5 dcr

17/08/2025 Domenica 18.00 Monza-Frosinone

17/08/2025 Domenica 18.30 Parma-Pescara

17/08/2025 Domenica 20.45 Cesena-Pisa

17/08/2025 Domenica 21.15 Milan-Bari

18/08/2025 Lunedì 18.00 Verona-A. Cerignola

18/08/2025 Lunedì 18.30 Spezia-Sampdoria

18/08/2025 Lunedì 20.45 Udinese-Carrarese

18/08/2025 Lunedì 21.15 Torino-Modena