Nella giornata di domenica si è disputato il terzo blocco di gare valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. In programma quattro match, con un occhio di riguardo al Torino, atteso questa sera alle 21.15 contro il Modena: in caso di qualificazione i granata sfideranno il Pisa, capace di eliminare il Cesena. A staccare il pass per i sedicesimi, oltre ai toscani, anche Frosinone, Parma e Milan.
COPPA ITALIA
Coppa Italia, primo turno: il Pisa attende il Toro, passano Parma e Milan
La sfida delle 20.45 tra Cesena e Pisa si è decisa ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. I toscani sono rimasti in dieci nel finale per l’espulsione di Calabresi. Clamorosa la sequenza dal dischetto: soltanto 3 rigori realizzati su 10. Per i padroni di casa errori di Balde, Adamo, Arrigoni e Bastoni; per gli ospiti falliscono Toure, Leris e Canestrelli. A segno Shpendi per il Cesena, mentre al Pisa bastano le reti di Cuadrado e Nzola per conquistare il turno successivo.
La giornata era iniziata alle 18.00 con Monza-Frosinone: vittoria in extremis per i ciociari grazie al gol di Kvernadze nei minuti di recupero. Espulso Ganvoula tra i brianzoli. Il Frosinone affronterà ora il Cagliari. Alle 18.30 si è giocata Parma-Pescara: successo netto dei ducali per 2-0 firmato da Pellegrino, autore di una doppietta (47’ e 65’). La squadra di Cuenca attende ai sedicesimi la vincente di Spezia-Sampdoria. A chiudere la serata, il Milan di Massimiliano Allegri (squalificato e assente in panchina), che ha battuto il Bari 2-0 a San Siro. Una rete per tempo: Leao al 14’ (uscito poco dopo per infortunio) e Pulisic al 48’. I rossoneri ora se la vedranno con il Lecce.
15/08/2025 Venerdì 18.00 Empoli-Reggiana 4-1 dcr
15/08/2025 Venerdì 18.30 Sassuolo-Catanzaro 1-0 (Doig)
15/08/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Juve Stabia 2-0 (Kristovic, Kaba)
15/08/2025 Venerdì 21.15 Genoa-Vicenza 3-0 (Carboni, autogol Benassi, Stanciu)
16/08/2025 Sabato 18.00 Venezia-Mantova 4-0 (Doumbia, Doumbia, Yeboah, Yeboah)
16/08/2025 Sabato 18.30 Como-Sudtirol 3-1 (Casiraghi (S), Douvikas, Douvikas, Da Cunha (C))
16/08/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Entella 6-5 dcr (Piccoli (C), aut. Deiola (E))
16/08/2025 Sabato 21.15 Cremonese-Palermo 4-5 dcr
17/08/2025 Domenica 18.00 Monza-Frosinone 0-1 (Kvernadze)
17/08/2025 Domenica 18.30 Parma-Pescara 2-0 (Pellegrino, Pellegrino)
17/08/2025 Domenica 20.45 Cesena-Pisa 1-2 dcr
17/08/2025 Domenica 21.15 Milan-Bari 2-0 (Leao, Pulisic)
18/08/2025 Lunedì 18.00 Verona-A. Cerignola
18/08/2025 Lunedì 18.30 Spezia-Sampdoria
18/08/2025 Lunedì 20.45 Udinese-Carrarese
18/08/2025 Lunedì 21.15 Torino-Modena
