Coppa Italia, primo turno: il Pisa attende il Toro, passano Parma e Milan

Nella giornata di domenica si è disputato il terzo blocco di gare valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. In programma quattro match, con un occhio di riguardo al Torino , atteso questa sera alle 21.15 contro il Modena: in caso di qualificazione i granata sfideranno il Pisa , capace di eliminare il Cesena. A staccare il pass per i sedicesimi, oltre ai toscani, anche Frosinone, Parma e Milan .

La sfida delle 20.45 tra Cesena e Pisa si è decisa ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. I toscani sono rimasti in dieci nel finale per l’espulsione di Calabresi. Clamorosa la sequenza dal dischetto: soltanto 3 rigori realizzati su 10. Per i padroni di casa errori di Balde, Adamo, Arrigoni e Bastoni; per gli ospiti falliscono Toure, Leris e Canestrelli. A segno Shpendi per il Cesena, mentre al Pisa bastano le reti di Cuadrado e Nzola per conquistare il turno successivo.