Il tabellone della Coppa Italia: Toro, sulla tua strada la Roma

Lunedì 18 agosto alle 21.15 il Torino di Marco Baroni farà il suo debutto stagionale in gare ufficiali davanti al pubblico del Grande Torino. L’avversario dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa sarà il Modena . Per proseguire il cammino nella competizione i granata dovranno superare i canarini e poi affrontare, mercoledì 24 settembre, la vincente di Cesena-Pisa , in programma il 17 agosto alle 20.45. All’orizzonte, negli ottavi di finale in programma il 3 o in alternativa il 17 dicembre, ci sarà la Roma , già qualificata a quella fase. In caso di ulteriore passaggio del turno, ai quarti il Torino potrebbe incrociare la squadra proveniente dalla sezione di tabellone in cui figura l’Inter .

Coppa Italia, il programma dei 32esimi di finale: tutti gli incroci

Il programma dei trentaduesimi si sviluppa tra il 15 e il 18 agosto, delineando così il percorso che porterà agli ottavi. Oltre al Torino, e ai diretti o potenziali avversari, entreranno in gioco diverse squadre di Serie A. Ecco tutte le altre sfide e i rispettivi incroci: Empoli-Reggiana aspetta la vincente di Genoa-L.R. Vicenza sulla strada dell’Atalanta; Sassuolo-Catanzaro e Como-Sudtirol mettono in palio un posto contro la Fiorentina; Lecce-Juve Stabia e Milan-Bari porteranno alla Lazio; Venezia-Mantova e Audace Cerignola-Hellas Verona incroceranno l’Inter; Cagliari-Entella e Monza-Frosinone guardano al Napoli; Cremonese-Palermo e Udinese-Carrarese puntano alla Juventus; infine Parma-Pescara e Spezia-Sampdoria apriranno la strada al Bologna.