Roma, i convocati per il Torino: in Coppa Italia sarà allarme attacco

La Roma non avrà neanche una prima punta di ruolo. A partire dalle 20:45 di domani, martedì 13 gennaio, andranno in scena gli ottavi di Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di Gasperini attendono il Torino di Baroni. Da una parte gli ospiti hanno bisogno di ritrovare il sorriso dopo due sconfitte consecutive in campionato, dall'altra i capitolini arrivano con la consapevolezza di dover fare bene a casa propria. Alcuni problemi fisici potrebbero, però, complicare la strada dei giallorossi: in attacco, con le assenze certificate di Dovbyk e Ferguson, a Gasperini mancherà una vera punta di ruolo. Nel pomeriggio è stata diramata la lista ufficiale dei giocatori della Roma che prenderanno parte alla sfida contro il Torino. Di seguito i convocati di Gasperini.