Ecco l'aggiornamento su tutti i risultati e il calendario della Coppa Italia

Redazione Toro News
Torino FC v US Carrarese - Coppa Italia

L'analisi di Torino - Carrarese 1-0

Ora ne mancano solo quattro. Terminata la serata di domenica 16 agosto, sono arrivati i verdetti di altre quattro partite dei trentaduesimi di Coppa Italia: passano quasi tutte le squadre di Serie A. Frosinone, Genoa e Verona staccano il pass per i sedicesimi vincendo contro Juve Stabia, Ascoli ed Entella. Non ce la fa, invece, la Lazio di Gattuso che esce clamorosamente contro il Mantova.

Calendario e risultati di Coppa Italia

Venerdì 14 agosto

Parma-Catania 2-0
Cagliari-Arezzo 1-0
Monza-Avellino 3-0
Fiorentina-Benevento 4-1

Sabato 15 agosto

Catanzaro-Südtirol 5-6 d.c.r.
Udinese-Padova 1-0
Venezia-Modena 3-2
Torino-Carrarese 1-0

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Domenica 16 agosto

Frosinone-Juve Stabia 4-1
Genoa-Ascoli 4-1
Verona-Virtus Entella 5-4 (d.t.r.)
Lazio-Mantova 0-2

Lunedì 17 agosto

Pisa-Empoli ore 18:00
Sassuolo-Cesena ore 18:30
Cremonese-Sampdoria ore 20:45
Palermo-Lecce ore 21:15

Tabellone sedicesimi

Genoa-Südtirol

Torino-Monza

Udinese-Venezia

Mantova-Palermo/Lecce

Cremonese/Sampdoria-Parma

Cagliari-Verona

Sassuolo/Cesena-Frosinone

Fiorentina-Pisa/Empoli

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