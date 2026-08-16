Ecco l'aggiornamento su tutti i risultati e il calendario della Coppa Italia
L'analisi di Torino - Carrarese 1-0
Ora ne mancano solo quattro. Terminata la serata di domenica 16 agosto, sono arrivati i verdetti di altre quattro partite dei trentaduesimi di Coppa Italia: passano quasi tutte le squadre di Serie A. Frosinone, Genoa e Verona staccano il pass per i sedicesimi vincendo contro Juve Stabia, Ascoli ed Entella. Non ce la fa, invece, la Lazio di Gattuso che esce clamorosamente contro il Mantova.
Calendario e risultati di Coppa Italia
Venerdì 14 agosto
Parma-Catania 2-0
Cagliari-Arezzo 1-0
Monza-Avellino 3-0
Fiorentina-Benevento 4-1
Sabato 15 agosto
Catanzaro-Südtirol 5-6 d.c.r.
Udinese-Padova 1-0
Venezia-Modena 3-2
Torino-Carrarese 1-0
Domenica 16 agosto
Frosinone-Juve Stabia 4-1
Genoa-Ascoli 4-1
Verona-Virtus Entella 5-4 (d.t.r.)
Lazio-Mantova 0-2
Lunedì 17 agosto
Pisa-Empoli ore 18:00
Sassuolo-Cesena ore 18:30
Cremonese-Sampdoria ore 20:45
Palermo-Lecce ore 21:15
Tabellone sedicesimi
Genoa-Südtirol
Torino-Monza
Udinese-Venezia
Mantova-Palermo/Lecce
Cremonese/Sampdoria-Parma
Cagliari-Verona
Sassuolo/Cesena-Frosinone
Fiorentina-Pisa/Empoli
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