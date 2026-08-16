Ecco l'aggiornamento su tutti i risultati e il calendario della Coppa Italia
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Il Torino supera 1-0 la Carrarese nei trentaduesimi di Coppa Italia e stacca il pass per il turno successivo, dove affronterà il Monza di Ivan Juric. Chi vincerà giocherà contro il Milan agli ottavi. Nel frattempo, sono già otto le gare disputate del primo turno, mentre le altre otto andranno in scena tra domenica e lunedì. Di seguito, risultati, calendario e tabellone aggiornato della Coppa Italia.
Calendario e risultati di Coppa Italia
Venerdì 14 agosto
Parma-Catania 2-0
Cagliari-Arezzo 1-0
Monza-Avellino 3-0
Fiorentina-Benevento 4-1
Sabato 15 agosto
Catanzaro-Südtirol 5-6 d.c.r.
Udinese-Padova 1-0
Venezia-Modena 3-2
Torino-Carrarese 1-0
Domenica 16 agosto
Frosinone-Juve Stabia ore 18:00
Genoa-Ascoli ore 18:30
Verona-Virtus Entella ore 20:45
Lazio-Mantova ore 21:15
Lunedì 17 agosto
Pisa-Empoli ore 18:00
Sassuolo-Cesena ore 18:30
Cremonese-Sampdoria ore 20:45
Palermo-Lecce ore 21:15
Tabellone sedicesimi
Genoa-Südtirol
Torino-Monza
Udinese-Venezia
Lazio/Mantova-Palermo/Lecce
Cremonese/Sampdoria-Parma
Cagliari-Verona/Entella
Sassuolo/Cesena-Frosinone/Juve Stabia
Fiorentina-Pisa/Empoli
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