Il Torino supera 1-0 la Carrarese nei trentaduesimi di Coppa Italia e stacca il pass per il turno successivo, dove affronterà il Monza di Ivan Juric. Chi vincerà giocherà contro il Milan agli ottavi. Nel frattempo, sono già otto le gare disputate del primo turno, mentre le altre otto andranno in scena tra domenica e lunedì. Di seguito, risultati, calendario e tabellone aggiornato della Coppa Italia.

Calendario e risultati di Coppa Italia

Venerdì 14 agosto

Parma-Catania 2-0

Cagliari-Arezzo 1-0

Monza-Avellino 3-0

Fiorentina-Benevento 4-1

Sabato 15 agosto

Catanzaro-Südtirol 5-6 d.c.r.

Udinese-Padova 1-0

Venezia-Modena 3-2

Torino-Carrarese 1-0

Domenica 16 agosto

Frosinone-Juve Stabia ore 18:00

Genoa-Ascoli ore 18:30

Verona-Virtus Entella ore 20:45

Lazio-Mantova ore 21:15

Lunedì 17 agosto

Pisa-Empoli ore 18:00

Sassuolo-Cesena ore 18:30

Cremonese-Sampdoria ore 20:45

Palermo-Lecce ore 21:15

Tabellone sedicesimi

Genoa-Südtirol

Torino-Monza

Udinese-Venezia

Lazio/Mantova-Palermo/Lecce

Cremonese/Sampdoria-Parma

Cagliari-Verona/Entella

Sassuolo/Cesena-Frosinone/Juve Stabia

Fiorentina-Pisa/Empoli