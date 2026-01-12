Torino, i precedenti con Bonacina: l’ultima volta il Como ha annichilito i granata

Se dobbiamo fare un resoconto dei match arbitrati da Kevin Bonacina con il Torino in campo, i precedenti sono stati favorevoli, e forse all’arbitro evocano anche un po’ di nostalgia. Già, perché il primo match di Serie A diretto dal fischietto leccese è stato Empoli-Torino, terminato 0-1 a favore dei granata, il 13 dicembre 2024: una data che si ripropone esattamente due anni e un mese dopo nel match di domani, che vedrà il Torino impegnato non in campionato, ma in Coppa Italia con la Roma. Ma non finisce qui: anche il secondo incontro di Serie A arbitrato da Bonacina ha visto il Torino in campo, di nuovo vittorioso, questa volta tra le mura di casa. L’arbitro ha diretto poi altre partite dei granata: il pareggio con il Verona della scorsa stagione e la vittoria contro il Genoa in quella in corso. Insomma, fino a poco tempo fa, Bonacina sembrava portare fortuna ai granata, almeno fino all’ultima partita da lui arbitrata. Una sconfitta clamorosa: gli uomini di Baroni non sono mai riusciti a entrare realmente in partita e il risultato finale è stato un bruttissimo 1-5 a Torino contro il Como. Una vera e propria lezione di calcio.