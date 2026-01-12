Torino, i precedenti con Bonacina: l’ultima volta il Como ha annichilito i granata

Toro News
Il Toro è atteso a Roma per la Coppa Italia. Come sono andate le ultime partite sotto la guida dell'arbitro leccese
Andrea Croveri

Se dobbiamo fare un resoconto dei match arbitrati da Kevin Bonacina con il Torino in campo, i precedenti sono stati favorevoli, e forse all’arbitro evocano anche un po’ di nostalgia. Già, perché il primo match di Serie A diretto dal fischietto leccese è stato Empoli-Torino, terminato 0-1 a favore dei granata, il 13 dicembre 2024: una data che si ripropone esattamente due anni e un mese dopo nel match di domani, che vedrà il Torino impegnato non in campionato, ma in Coppa Italia con la Roma. Ma non finisce qui: anche il secondo incontro di Serie A arbitrato da Bonacina ha visto il Torino in campo, di nuovo vittorioso, questa volta tra le mura di casa. L’arbitro ha diretto poi altre partite dei granata: il pareggio con il Verona della scorsa stagione e la vittoria contro il Genoa in quella in corso. Insomma, fino a poco tempo fa, Bonacina sembrava portare fortuna ai granata, almeno fino all’ultima partita da lui arbitrata. Una sconfitta clamorosa: gli uomini di Baroni non sono mai riusciti a entrare realmente in partita e il risultato finale è stato un bruttissimo 1-5 a Torino contro il Como. Una vera e propria lezione di calcio.

