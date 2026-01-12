Torino, l’incontro con la Roma affidato a Bonacina. Al VAR Mazzoleni

È ufficiale la designazione arbitrale per il prossimo match di Coppa Italia, gara da dentro o fuori che il Torino giocherà contro i giallorossi all'Olimpico di Roma. L'incontro sarà affidato a Bonacina, della sezione AIA di Bergamo. Il fischio d'inizio degli ottavi sarà alle ore 21. Ad assisterlo ci saranno i signori Cipressa e Politi. Il quarto ufficiale sarà Marinelli, mentre il VAR verrà affidato a Mazzoleni, con Paganessi nel ruolo AVAR.