Torino, l’incontro con la Roma affidato a Bonacina. Al VAR Mazzoleni

È ufficiale la designazione arbitrale per il prossimo match di Coppa Italia, gara da dentro o fuori che il Torino giocherà contro i giallorossi all'Olimpico di Roma. L'incontro sarà affidato a Bonacina, della sezione AIA di Bergamo. Il fischio d'inizio degli ottavi sarà alle ore 21. Ad assisterlo ci saranno i signori Cipressa e Politi. Il quarto ufficiale sarà Marinelli, mentre il VAR verrà affidato a Mazzoleni, con Paganessi nel ruolo AVAR.
Ufficali le designazioni arbitrali per gli ottavi di Coppa Italia
ROMA – TORINO Martedì 13/01 h. 21.00
BONACINA
CIPRESSA – POLITI
IV: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
