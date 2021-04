Bonucci positivo al Covid-19: salta il derby, ma è allarme anche in casa Toro

Covid-19 / Bonucci positivo al tampone molecolare

Di ritorno dalla trasferta in Lituania con la Nazionale, Leonardo Bonucci è stato sottoposto al tampone molecolare, al quale è risultato positivo. E' già stato messo in isolamento e gioco forza salterà il derby di sabato con il Toro, andando ad aggiungersi al turco Demiral in quanto a positivi in casa bianconera. Attenzione però ai Nazionali del Torino Mandragora e Sirigu, i quali sono a forte rischio contagio dopo la positività di Bonucci e dei 4 membri dello staff di Mancini. Al momento nessuna notizia è arrivata in merito.