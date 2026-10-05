I tabellini, le classifiche, i commenti alle sfide delle giovanili: tutto quello che è successo nel weekend in casa granata
Come sono andati i granata nella pausa nazionali? (VIDEO)
Weekend tra alti e bassi per il settore giovanile del Torino. Vince entusiasmando il biennio dei giovanissimi, Under 15 e 16, entrambe al Robaldo contro il Bologna. Mentre i più grandi, Under 17 e 18 rimandano le feste. Ecco il bilancio completo, i tabellini delle partite e la classifica categoria per categoria, dai più grandi ai più piccoli.
Under 18, i granata si svegliano tardi, non basta il rigore di Piano
Sconfitta casalinga amara per i ragazzi dell'Under 18 granata, che cadono per 1-2 al Robaldo contro il Genoa al termine di un match a due volti. Nel primo tempo i liguri approcciano con maggiore cinismo, portandosi sul doppio vantaggio nel giro di pochi minuti grazie alle reti di Mastropietro al 17' e Nuredini al 23'. Nella ripresa scende in campo un Toro completamente trasformato, capace di mettere alle corde la difesa rossoblù tra percussioni e salvataggi prodigiosi sulla linea. La spinta granata trova concretezza al 70', quando capitan Piano trasforma con freddezza un calcio di rigore riaprendo i giochi della sfida. Nel finale l'assalto disperato degli uomini di Leardi non basta a completare la rimonta, con il Genoa che si chiude e difende con le unghie un successo di misura fino al triplice fischio.
Under 18, il tabellino di Torino-GenoaTORINO-GENOA 1-2
Reti: pt 15’ Mastropietro, pt 22’ Nuredini, st 24’ Piano (r)
TORINO: Goralczyk, Antonelli (st 1’ Marangon), Befani (st 22’ Cai), Mukerjee (st 41’ Cigaina), Pierro (st 41’ Maslac), Piano, Soye Ndime (st 1’ Russo), Pagliano (st 1’ Boulifi), Black (st 36’ Nebbia), Moraglio, Malidor (st 22’ Ramondetti). A disposizione: Salaroglio. Allenatore: Leardi.
GENOA: Romeo, Mandirola, Toure, Morra, Niat Yahvan, Scelta (st 41’ Scaccianoce), Parodi, Mariotti, Bonanno (st 30’ Consoli), Mastropietro (st 30’ Ndreu), Nuredini (st 14’ Cozzolino). A disposizione: Iudice, Napoli, Fazio, Morellini, Acrocetti. Allenatore: Ruotolo.
Ammoniti: st 30’ Niat Yahvan, st 43’ Consoli
Under 18, la classificaInter 12(5), Como 12(4), Atalante 12(4), Bologna 10(5), Juventus 9(4), Fiorentina 8(4), Napoli 8(5), Lazio 7(4). Parma 7(5), Genoa 7(5), Torino 6(5), Monza 6(5), Lecce 5(4), Cesena 4(5), Sassuolo 3(5), Roma 3(5), Frosinone 2(5), Cagliari 1(4), Milan 0(4)
Under 17, a Cremona non si va oltre al pareggio, prima vittoria rimandata
L'Under 17 sembra non riuscire a uscire da questo difficile inizio di stagione. A Cremona non basta la buona reazione al gol subito che ha portato il Toro a pareggiare con Tonon i granata non vanno oltre al pareggio e rimandano, quindi, la prima vittoria in campionato. Dopo aver fatto un solo punto nelle prime tre la squadra di Ledesma contava su questo match per provare a invertire la rotta di questo inizio storto, ma con questo risultato non solo si sprecano due punti ma si inizia anche a dover guardar dietro. In classifica, infatti, il Torino è seguito solo dalla Cremonese stessa a con un punto in meno e dalla Virtus Entella che però deve recuperare una partita e potrebbe potenzialmente anche superare i granata.
Under 17, il tabellino di Cremonese-TorinoCREMONESE-TORINO 1-1
Reti: pt 27’ Pasotti, pt 35’ Tonon
CREMONESE: Colonna, Facchi, Bassani, Motoi, Pasotti, Bresciani (st 25’ Awungnkeng), Turra (st 1’ Morroi), N’Gbesso, Banes Duany (st 40’ Restieri), Pedretti (st 16’ Veto), Ferrario. A disposizione: Ronchi, Carne, Faye, Bollinella, Vignati. Allenatore: Catalano.
TORINO: Agosto, Pipino, Bottone, Tonon, Vukovic, Isoldi, Benaj (st 12’ Freguglia), Castrignano (st 12’ Vagnati), Hogilevics (st 27’ Velaj), Rua (st 41’ Chiamenti), Santagata (st 27’ Toth-Ludvai). A disposizione: Pellicanò, Piro, Fitzsimons, Danilowski. Allenatore: Ledesma.
Ammoniti: pt 17’ Bresciani, pt 41’ Turra
Under 17, la classificaJuventus 10(4), Parma 10(4), Sassuolo 9(4), Genoa 7(4), Cesena 6(3), Sampdoria 6(3), Bologna 6(4), Pisa 6(4), Modena 3(4), Carrarese 3(3), Torino 2(4), Cremonese 1(4), Virtus Entella 0(3)
Under 16, i granata vincono ancora e si iscrivono al gruppo in fugaDopo l'esordio sottotono si sono ripresi benissimo i ragazzi dell'Under 16, terza vittoria di fila e con 10 punti in classifica sono già insieme alle prime quattro che stanno scappando. Continua il sogno per Vegliato e i suoi che dopo averla sbloccata a fine primo tempo fanno il 2-0 praticamente al via della ripresa, tutte due le volte con Partemi. Non è bastato il tentativo al 52' perché il Toro ha risposto con due fiammate per chiudere i conti, Portuondo al 55' e il solito Martellini al 57', 4-1 e pratica chiusa. Granata che in questo periodo fanno sembrare tutto facile, rimangono accodati a Juventus e Parma a punteggio pieno.
Under 16, il tabellino di Torino-BolognaTORINO-BOLOGNA 4-1
Reti: pt 42’ Partemi, st 1’ Partemi, st 6’ Bennardo, st 9’ Portuondo, st 11’ Martellini
TORINO: Brigante, Altieri (st 16’ Dellavalle), Romanucci (st 35’ Scalerandi), Cacucciolo, Gaido, Graci, Partemi (st 42’ Tozzo), Bitto, Portuondo (st 42’ Levizzari), Martellini (st 35’ Graffi), Fiore (st 16’ Barbero). A disposizione: Teyssier, Danieli, Rey. Allenatore: Vegliato.
BOLOGNA: Panichella (st 16’ Dall’Olio), Giovannini, Tassinari, Salvo, Cuomo (st 16’ Ottani), Yabre (st 16’ Silipo), Masetti (st 16’ De Ninno), Ricci (st 16’ Tintore), Bennardo (st 16’ Zarpellon), Masullo, Amico (st 6’ Salvo). A disposizione: Turci. Allenatore: Migliorini.
Ammoniti: st 29’ Romanucci, st 39’ Scalerandi
Espulsi: st 33’ Dall’Olio
Under 16, la classificaJuventus 12(4), Parma 12(4), Torino 10(4), Sassuolo 10(4), Cesena 6(4), Bologna 4(3),Pisa 4(4)Genoa 3(4), Sampdoria 6(4), Modena 3(3), Carrarese 3(3), Virtus Entella 0(3), Cremonese 0(4).
Under 15, i granata spazzano via il Bologna con sette golPartitona dell'Under 15 che batte 7-3 il Bologna davanti ai propri tifosi, al Robaldo. La pratica era già quasi svolta nel primo tempo, con i granata che sono andati negli sul risultato di 3-1 con doppietta di Loreto e uno di Martina, ma è nella ripresa che il Toro dilaga segnandone altri quattro tutti entro il 67', sugli scudi ancora Loreto che registra la tripletta. Peccato per gli ultimi minuti dove i torelli già in festa visto il 7-1 hanno concesso qualcosa e il Bologna ha ottenuto un risultato meno umiliante. 7-3. I granata raggiungono quindi quota 9 punti e con tre vittorie di fila si posizionano poco dietro alle posizioni più alte.
Under 15, il tabellino di Torino-BolognaTORINO-BOLOGNA 7-3
Reti: pt 2’ Loreto, pt 19’ Albanese, pt 21’ Loreto, pt 38’ Martina, st 5’ Loreto, st 10’ Caggiano, st 17’ Repetti, st 23’ Delle Fratte, st 24’ Tahiri, st 32’ Delle Grazie
TORINO: Basso, Cordero (st 28’ De Simone), Barbati, Pistonina (st 28’ Machieraldo), Barbanera, Hinteregger (st 20’ Catalano), Savian (st 28’ Sulejmani), Moriello (st 1’ Caggiano), Martina (st 13’ Repetti), Loreto (st 13’ Cardoso), Colletta (st 20’ Delle Fratte). A disposizione: Benzi. Allenatore: Rebuffi.
BOLOGNA: Stile, Eulisi (st 1’ Bianchi), Morigi, Biffoni (st 20’ Delle Grazie), Congedo, Cavina, Sassi (st 20’ Guadagnuolo), Tahiri, Torregiani, Ekhoriyayi (st 11’ Barba), Albanese. A disposizione: Sapori, Menegazzo. Allenatore: Binotto.
Ammoniti: st 20’ Cavina
Under 15, la classificaParma 12(4), Pisa 12(4), Juventus 10(4), Cesena 9(4), Torino 9(4), Sassuolo 9(4), Modena 4(3), Cremonese 3(4), Virtus Entella 1(3), Genoa 1(4), Sampdoria 0(4), Bologna 0(3), Carrarese 0(3)
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