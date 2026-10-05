Weekend tra alti e bassi per il settore giovanile del Torino. Vince entusiasmando il biennio dei giovanissimi, Under 15 e 16, entrambe al Robaldo contro il Bologna. Mentre i più grandi, Under 17 e 18 rimandano le feste. Ecco il bilancio completo, i tabellini delle partite e la classifica categoria per categoria, dai più grandi ai più piccoli.

Under 18, i granata si svegliano tardi, non basta il rigore di Piano

Sconfitta casalinga amara per i ragazzi dell'Under 18 granata, che cadono per 1-2 al Robaldo contro il Genoa al termine di un match a due volti. Nel primo tempo i liguri approcciano con maggiore cinismo, portandosi sul doppio vantaggio nel giro di pochi minuti grazie alle reti di Mastropietro al 17' e Nuredini al 23'. Nella ripresa scende in campo un Toro completamente trasformato, capace di mettere alle corde la difesa rossoblù tra percussioni e salvataggi prodigiosi sulla linea. La spinta granata trova concretezza al 70', quando capitan Piano trasforma con freddezza un calcio di rigore riaprendo i giochi della sfida. Nel finale l'assalto disperato degli uomini di Leardi non basta a completare la rimonta, con il Genoa che si chiude e difende con le unghie un successo di misura fino al triplice fischio.

Under 18, il tabellino di Torino-Genoa

Reti: pt 15’ Mastropietro, pt 22’ Nuredini, st 24’ Piano (r)

TORINO: Goralczyk, Antonelli (st 1’ Marangon), Befani (st 22’ Cai), Mukerjee (st 41’ Cigaina), Pierro (st 41’ Maslac), Piano, Soye Ndime (st 1’ Russo), Pagliano (st 1’ Boulifi), Black (st 36’ Nebbia), Moraglio, Malidor (st 22’ Ramondetti). A disposizione: Salaroglio. Allenatore: Leardi.

GENOA: Romeo, Mandirola, Toure, Morra, Niat Yahvan, Scelta (st 41’ Scaccianoce), Parodi, Mariotti, Bonanno (st 30’ Consoli), Mastropietro (st 30’ Ndreu), Nuredini (st 14’ Cozzolino). A disposizione: Iudice, Napoli, Fazio, Morellini, Acrocetti. Allenatore: Ruotolo.

Ammoniti: st 30’ Niat Yahvan, st 43’ Consoli

Under 18, la classifica

Inter 12(5), Como 12(4), Atalante 12(4), Bologna 10(5), Juventus 9(4), Fiorentina 8(4), Napoli 8(5), Lazio 7(4). Parma 7(5), Genoa 7(5),, Monza 6(5), Lecce 5(4), Cesena 4(5), Sassuolo 3(5), Roma 3(5), Frosinone 2(5), Cagliari 1(4), Milan 0(4)

Under 17, a Cremona non si va oltre al pareggio, prima vittoria rimandata

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Pietro Chiamenti and Filippo Tonon in action during the Under 17 match between Torino U17 and Pisa U17 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alberto Girardi via Toro News)

L'Under 17 sembra non riuscire a uscire da questo difficile inizio di stagione. A Cremona non basta la buona reazione al gol subito che ha portato il Toro a pareggiare con Tonon i granata non vanno oltre al pareggio e rimandano, quindi, la prima vittoria in campionato. Dopo aver fatto un solo punto nelle prime tre la squadra di Ledesma contava su questo match per provare a invertire la rotta di questo inizio storto, ma con questo risultato non solo si sprecano due punti ma si inizia anche a dover guardar dietro. In classifica, infatti, il Torino è seguito solo dalla Cremonese stessa a con un punto in meno e dalla Virtus Entella che però deve recuperare una partita e potrebbe potenzialmente anche superare i granata.

Under 17, il tabellino di Cremonese-Torino

Reti: pt 27’ Pasotti, pt 35’ Tonon

CREMONESE: Colonna, Facchi, Bassani, Motoi, Pasotti, Bresciani (st 25’ Awungnkeng), Turra (st 1’ Morroi), N’Gbesso, Banes Duany (st 40’ Restieri), Pedretti (st 16’ Veto), Ferrario. A disposizione: Ronchi, Carne, Faye, Bollinella, Vignati. Allenatore: Catalano.

TORINO: Agosto, Pipino, Bottone, Tonon, Vukovic, Isoldi, Benaj (st 12’ Freguglia), Castrignano (st 12’ Vagnati), Hogilevics (st 27’ Velaj), Rua (st 41’ Chiamenti), Santagata (st 27’ Toth-Ludvai). A disposizione: Pellicanò, Piro, Fitzsimons, Danilowski. Allenatore: Ledesma.

Ammoniti: pt 17’ Bresciani, pt 41’ Turra

Under 17, la classifica

Juventus 10(4), Parma 10(4), Sassuolo 9(4), Genoa 7(4), Cesena 6(3), Sampdoria 6(3), Bologna 6(4), Pisa 6(4), Modena 3(4), Carrarese 3(3),, Cremonese 1(4), Virtus Entella 0(3)

Under 16, i granata vincono ancora e si iscrivono al gruppo in fuga

Under 16, il tabellino di Torino-Bologna

Dopo l'esordio sottotono si sono ripresi benissimo i ragazzi dell'Under 16, terza vittoria di fila e con 10 punti in classifica sono già insieme alle prime quattro che stanno scappando. Continua il sogno per Vegliato e i suoi che dopo averla sbloccata a fine primo tempo fanno il 2-0 praticamente al via della ripresa, tutte due le volte con Partemi. Non è bastato il tentativo al 52' perché il Toro ha risposto con due fiammate per chiudere i conti, Portuondo al 55' e il solito Martellini al 57', 4-1 e pratica chiusa. Granata che in questo periodo fanno sembrare tutto facile, rimangono accodati a Juventus e Parma a punteggio pieno.

Reti: pt 42’ Partemi, st 1’ Partemi, st 6’ Bennardo, st 9’ Portuondo, st 11’ Martellini

TORINO: Brigante, Altieri (st 16’ Dellavalle), Romanucci (st 35’ Scalerandi), Cacucciolo, Gaido, Graci, Partemi (st 42’ Tozzo), Bitto, Portuondo (st 42’ Levizzari), Martellini (st 35’ Graffi), Fiore (st 16’ Barbero). A disposizione: Teyssier, Danieli, Rey. Allenatore: Vegliato.

BOLOGNA: Panichella (st 16’ Dall’Olio), Giovannini, Tassinari, Salvo, Cuomo (st 16’ Ottani), Yabre (st 16’ Silipo), Masetti (st 16’ De Ninno), Ricci (st 16’ Tintore), Bennardo (st 16’ Zarpellon), Masullo, Amico (st 6’ Salvo). A disposizione: Turci. Allenatore: Migliorini.

Ammoniti: st 29’ Romanucci, st 39’ Scalerandi

Espulsi: st 33’ Dall’Olio

Under 16, la classifica

Juventus 12(4), Parma 12(4),, Sassuolo 10(4), Cesena 6(4), Bologna 4(3),Pisa 4(4)Genoa 3(4), Sampdoria 6(4), Modena 3(3), Carrarese 3(3), Virtus Entella 0(3), Cremonese 0(4).

Under 15, i granata spazzano via il Bologna con sette gol

Under 15, il tabellino di Torino-Bologna

Partitona dell'Under 15 che batte 7-3 il Bologna davanti ai propri tifosi, al Robaldo. La pratica era già quasi svolta nel primo tempo, con i granata che sono andati negli sul risultato di 3-1 con doppietta di Loreto e uno di Martina, ma è nella ripresa che il Toro dilaga segnandone altri quattro tutti entro il 67', sugli scudi ancora Loreto che registra la tripletta. Peccato per gli ultimi minuti dove i torelli già in festa visto il 7-1 hanno concesso qualcosa e il Bologna ha ottenuto un risultato meno umiliante. 7-3. I granata raggiungono quindi quota 9 punti e con tre vittorie di fila si posizionano poco dietro alle posizioni più alte.

Reti: pt 2’ Loreto, pt 19’ Albanese, pt 21’ Loreto, pt 38’ Martina, st 5’ Loreto, st 10’ Caggiano, st 17’ Repetti, st 23’ Delle Fratte, st 24’ Tahiri, st 32’ Delle Grazie

TORINO: Basso, Cordero (st 28’ De Simone), Barbati, Pistonina (st 28’ Machieraldo), Barbanera, Hinteregger (st 20’ Catalano), Savian (st 28’ Sulejmani), Moriello (st 1’ Caggiano), Martina (st 13’ Repetti), Loreto (st 13’ Cardoso), Colletta (st 20’ Delle Fratte). A disposizione: Benzi. Allenatore: Rebuffi.

BOLOGNA: Stile, Eulisi (st 1’ Bianchi), Morigi, Biffoni (st 20’ Delle Grazie), Congedo, Cavina, Sassi (st 20’ Guadagnuolo), Tahiri, Torregiani, Ekhoriyayi (st 11’ Barba), Albanese. A disposizione: Sapori, Menegazzo. Allenatore: Binotto.

Ammoniti: st 20’ Cavina

Under 15, la classifica

Parma 12(4), Pisa 12(4), Juventus 10(4), Cesena 9(4),, Sassuolo 9(4), Modena 4(3), Cremonese 3(4), Virtus Entella 1(3), Genoa 1(4), Sampdoria 0(4), Bologna 0(3), Carrarese 0(3)