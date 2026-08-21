Il Tecnico Federale dell’Italia Under 16, Giovanni Costantino, ha convocato Giulio Cacucciolo per la doppia amichevole contro i pari età dell’Inghilterra. Cacucciolo è un difensore centrale, classe 2011, che milita nell'Under 16 del Toro ed era già stato convocato lo scorso anno dall'Under 15 azzurra. Dunque, un'altra occasione importante per il giovane granata, che potrà confrontarsi con una delle selezioni più interessanti del panorama europeo. Le due sfide sono in programma martedì 25 e giovedì 27 agosto al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Per Cacucciolo si tratta di un riconoscimento importante del percorso svolto con il Torino e di un'opportunità per mettersi alla prova anche in azzurro.

Il comunicato del Toro

"Il Tecnico Federale dell’Italia Under 16 Giovanni Costantino ha convocato Giulioin occasione della doppia amichevole contro i pari età dell’Inghilterra. Le due partite sono in programma martedì 25 agosto e giovedì 27 agosto presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano".